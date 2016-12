BAGAMA’T may dala­wang kalahok sa MMFF ngayong taon, magsilbi sanang ­hamon at ­inspirasyon para kay Ronnie Alonte ang mag­paka­husay pa sa kanyang pagganap.

OK naman siya ­bilang maykayang manliligaw ni Julia Barretto sa Vince & Kath & James pero kahit may tindig at ­dating siya, kulang pa rin siya ng pag-i-internalize para maging mas affecting ang kanyang performance.

Sa Seklusyon ay napakaguwapo niya sa napakagandang cinematography at direksyon ni Erik Matti pero kulang pa rin ang kanyang units ng hirap at takot bilang isang oordinahan nang pari.

If he is indeed the star to look forward to in 2017, dapat ­sanayin at hasain pa si Ronnie sa kanyang pag-arte para hindi mag-stick sa kanya ang tawag ng audiences na magandang pan­regalo ngayong Pasko — ang Christmas MMFF ham.

Kakayanin ‘yan, parang pagko-concert din lang.

Konting praktis pa, Ronnie! Huwag magma­madali at baka mahilaw.

Tandaan, mapait ang hinog sa pilit.