“Man’s best friend”

By Benjie Alejandro

Sa lamay ni Horacio ‘Atio’ Castillo III, kapansin-pansin ang ‘golden retriever’ na si Lega.

Nagluluksa, naghihinagpis, at hinahanap ang kalinga ng kanyang ‘buddy’ na si Atio.

Ang sabi ng isa sa mga kaanak ni Atio, sa gabi literal na “umiiyak at tumataghoy’ ang asong si Lega.

Maging si Lega, humihingi ng katarungan sa pagkamatay ng kanyang ‘best friend at buddy’ na si Atio.

***

Sa isang pulong sa Quezon City ng mga iskolar, security expert, Muslim leader, at akademiko, tinalakay ang nakaka-alarmang ‘recruitment’ ng mga kabataang Muslim para sumapi sa tinatawag na ‘violent extremism.’

Lumalabas – batay sa mga dokumento at impormasyong nakalap ng mga eksperto, kapwa beripikado at bineberipika pa – malakas at mataas ang pagkilos para himukin ang mga kabataang Muslim na sumama sa mga gawaing ‘ektremismo.’

Ang bakbakan sa Lungsod ng Marawi ay naging ‘highlight’ ng diskusyon.

Sa ‘Marawi Siege’ ang bangis ng radikalisasyon ng mga kabataang Muslim ay nakita. Ang mga pangunahing personalidad sa ‘Marawi Crisis’ ay ang magkakapatid na Maute.

Ang radikalisasyon ng mga kabataang Muslim, ayon sa pulong ay dapat mapagtuunan ng pansin. Ano mang gawaing pangkapayapaan at mga inisyatibong magsusulong ng katahimikan at kaunlaran sa Mindanao ay mahihirapang umusad, kung hindi matutugunan ang problema ng mga kabataang Muslim.

Ang mga kabataang Muslim sa Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, at Sulu ay target ng mga nagsusulong ng ‘violent extremism’.

***

Kumalas sa gabinete ni Pangulong Duterte si Information and Communications Technology Secretary Rodolfo Salalima dahil sa usapin ng katiwalian.

Ginamit ni Salalima ang salitang ‘delicadeza’ sa kanyang pagbibitiw sa puwesto.

Anuman ang tunay na dahilan ng pagkalas ni Salalima ay siya lamang ang nakaka-alaman at si Pangulong Duterte.

Kung sa palagay ni Salalima na kailangan na niyang dumistansiya, dahil hindi na niya magagawa ang kanyang trabaho, tama lamang ang kanyang ginawa.

Makakatipid ang mga ‘taxpayer.’

Ang pinapasweldo sa kanya, tulad ng lahat ng mga kawani ng gobyerno – mula sa Presidente hangang sa mga sinasabing casual sa gobyerno – ay galing sa kaban ng bayan.

Maliban kay Salalima, alam kaya ng mga tagagobyerno ang tunay na pakahulugan ng katagang ‘delicadeza’?

Naalala ko tuloy ang ‘Panatang Makabayan’