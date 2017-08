Manok na may bird flu ‘wag palusutin — solon

Kailangang tiyaking walang karne ng manok na apektado ng bird flu ang inilalako sa mga palengke upang hindi ma­nganib ang ­kalusugan ng mga consumers dahil walang ideya ang mga consumers sa sakit na ito ng mga poultry products.

Ito ang panawagan ni House committee on economic affairs vice chairperson Josephin Ramirez Sato ng Occidental Mindoro kasunod ng bird flu outbreak sa Pampanga.

“NMIS (National Meat Inspector Service) should make sure that no chicken meat products will be sold in the market that may expose consumers to undue public health risks,” ani Sato.

Bagama’t matumal ang manok ngayon dahil sa bird flu, may mga bumibili pa rin dahil mura ito kaya upang hindi manganib ang buhay ng mga consumers ay dapat umanong siguraduhing walang makaka­lusot na manok na apek­tado ng bird flu sa alinmang palengke.

Umapela rin ang mam­babatas sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na maging proactive sa kanilang tungkulin upang madaling maagapan ang sakit ng mga manok.

Ginawa ng mambabatas ang nasabing pahayag dahil sa mga ulat na inilihim ang bird flu kaya lu­mala ang problema at naapektuhan ang buong poultry industry sa Pampanga.

“We should also take a proactive approach to prevent other deadly ani­mal diseases that may threaten other agriculture sub-sectors like our swine and cattle industry.

Its impact to our industry stakeholders, parti­cularly small farmers, and the consumers in general, must be known,” ayon pa sa mambabatas.