Manny Castañeda, NAGMATIGAS sa FAKE NEWS

Controversial ngayon ang comedian/director na si Manny Castañeda dahil sa pinost niya sa Facebook tungkol kay Jim Paredes.

Maka-President Rodrigo Duterte si Manny at kilalang maka-Yellow si Jim.

May fake news kasi na pinalalabas na bina-badmouth ni Jim ang mga taga-Mindanao.

Iyon ang dahilan kaya pati ang state of mind ng singer ay na-question ng comedian/director.

Of course, nag-deny si Jim tungkol sa pagba-badmouth niya sa mga taga-Mindanao at sinabi pang tagaroon din ang kanyang nanay, kaya hindi niya puwedeng tawa­ging “taga-bundok” ang mga tao sa lugar na ‘yon.

Reaksyon ni Manny, “So, it may have been from a fake Jim Paredes account. Initially people believed the post was from Jim because it was something I felt Jim Paredes was capable of saying.

“In short, fake or not… the statement, to my mind, is very Jim Paredes.”

Hanggang saan kaya hahantong ang bagay na ito?

Patindi na nang patindi ang awayan ng karamihang taga-showbiz na maka-Duterte at maka-Yellow, huh?!

***

BILIB ang KathNiel fans sa kanilang idols na sina Kathryn Bernardo at Da­niel Padilla.

Sobra kasing nagsusuportahan ang magka-loveteam sa isa’t isa.

Sa opening/blessing ng bagong business ni Kathryn ay um-attend at nagtagal si Daniel.

Maging ang young actress din, kapag si Daniel ang may event, nag-e-effort ang dalaga, kaya lalong lumalakas ang loveteam nila.

Malayo sina Kathryn at Daniel sa ibang magka-loveteam na parang hindi marunong suportahan ang individual projects ng kanilang ka-loveteam.

Eh sina Kathryn at Daniel, palaging magkasama, kaya hindi rin pinagdududahan ang tsikang there’s something na sa dalawa, huh!

Excited na rin ang KathNiel fans sa La Luna Sangre, ang bagong primetime series sa ABS-CBN nina Kathryn at Daniel.

***

Hindi lang ang mag-sweethearts na sina Anne Curtis at Erwan Huessaff ang madalas na makasama ni Raymond Gutierrez sa pag-e-exercise.

Pati ang mag-asawang Solenn Heussaff at Nico Bolzico, madalas ding makasama ni Raymond.

Katulad ng actress/singer, health buff ang mister niya.

Marami ang nagsasabing sobrang yummy ni Nico at nakakainggit si Solenn, huh!

May mga nagtatanong kung may balak si Nico na mag-artista dahil ang cute-cute ng commercial nilang mag-asawa para sa isang cable provider.

Puwede raw magkaroon ng sitcom sina Solenn at Nico.

Aliw kasi sina Solenn at Nico sa commercial nila. Puwedeng maging komedyante si Nico, ‘noh?!