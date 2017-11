Manlaban sa EJK binuo

By Aileen Taliping

Isang bagong sama­han ng mga abogado at law students ang nadagdag sa listahan ng mga organisasyong tumutuligsa sa umano’y malupit at madugong paraan ng gobyerno sa pagsupil sa kriminalidad, kasama ang kampanya ng administrasyon Duterte na giyera laban sa iligal na droga.

Tinawag na Mga Manananggol Laban Sa Extrajudicial Killings (Manlaban Sa EJK), nais din ng grupo na magkaroon ng tunay na imbestigasyon sa serye ng mga naganap na patayan sa bansa.

Giit ng grupo, makatotohanang pagsisiyasat ang dapat ibigay sa mga biktima ng EJK at hindi sarswelang imbestigasyon kung saan ay ipinalalabas na kriminal at kalaban ng lipunan ang mga inosenteng biktima.

Samantala, nilinaw ni Manlaban sa EJK convenor Tony La Viña, isang abogado at political analyst, na hindi sila partisan group na ang tanging misyon ay silipin ang mga sablay ng gobyerno.

Sinabi naman ni Edre Olalia ng National Union of People’s Lawyers (NUPL) at isa ring convenor, na wala silang obligasyong ipaliwanag ang mga sarili nila dahil nagsama-sama sila upang gawin ang tama at ituwid ang mga mali.

Aminado naman si La Viña na kulang sa effort ang mga abogado para ipagtanggol ang mga biktima ng EJK.

Dahil dito kung kaya’t magsasagawa sila ng mga seminar at magbibigay ng libreng legal assistance sa mga biktima ng EJK sa tulong ng kanilang mga partner organizations na hu­mahawak ng mga drug war cases tulad ng NUPL, Free Legal Assistance Group (FLAG) at Center for International Law (Center law).

Hindi naman kabado ang Malacañang sa bagong tatag na grupo dahil makakatulong umano sila para makapaglatag ng konkreto at malinaw na ebidensiya na mayroong EJKs sa bansa, ayon pa kay Presidential Spokesman Harry Roque.