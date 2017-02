Pinangatawanan ng Ginebra ang Never Say Die spirit na naglapit sa kanila sa crowd, binura ang twice-to-beat edge ng Alaska para bumiyahe sa semifinals ng PBA Philippine Cup.

Dalawang panalo ang itinagay ng Gin Kings ni coach Tim Cone, una ang 85-81 noong Linggo na sinundan ng 108-97 kagabi sa Smart Araneta Coliseum at muli ay nabuhay ang Manila Clasico sa Final Four laban sa sister team pero mahigpit na karibal na Star.

“We’re looking forward to Manila Clasico,” lahad ni Cone.

Sa nag-iisang beses na pagtatapat sa season-opener noong Christmas Day, kinubabawan ng Ginebra ang Star 86-79 sa harap ng mahigit 20,000 fans sa Philippine Arena sa Bocaue.

Sa Feb. 9, Huwebes, ang sambulat ng best-of-seven semis series nila.

No. 2 ang Aces pagkatapos ng eliminations pero sinagad sila at sinipa ng No. 7 Gins.

Wala si Joe Devance na nagka-foot injury sa Game 1 at inaalat si Japeth Aguilar na maagang nasa foul trouble, nag-take charge si LA Tenorio sa atake ng Gins.

Tumabo si Tenorio ng 31 points sa likod ng perpektong 13 for 13 sa free throw line, may three assists, at binalik ang pangangantiyaw na madalas gawin ni Calvin Abueva sa mga nakakatapat ng Alaska.

Matindi rin ang produksiyon na napiga ni Cone kina Aljon Mariano na may 20 markers, si Kevin Ferrer na naka-15, at Scottie Thompson na may 10.

Sa third ay naglista si Tenorio ng 13 points nang mula sa 53-51 pagkakaiwan sa break ay kumalang Gins tungo sa 82-71 lead papasok ng fourth.

“We picked the right time to play our best game this conference,” dagdag ni Cone. “We know Purefoods (Star) pretty well, we’ve played against Paul Lee.”