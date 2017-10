Manggugulo sa Bar exam, aarestuhin

Nagbabala si Manila Mayor Joseph Estrada na aarestuhin at kakasuhan ang sinumang magtatangkang manggulo sa 2017 bar examinations sa University of Sto. Tomas (UST) ngayong Nobyembre.

Sinabi ni Estrada na magtatalaga ang Supreme Court (SC) ng isang hukom sa loob mismo ng UST sa mga araw ng mga examinations upang agad dinggin ang kaso at parusahan ang mga indibiduwal na aarestuhin ng Manila Police District (MPD) sa panggugulo.

“So we hope this will serve a warning to everyone,” ayon kay Estrada.

Kasabay nito, inatasan ni Estrada si MPD director Chief Supt. Joel Coronel na siguruhing bantay-sarado ang UST kung saan muling gaganapin ang bar examinations.

Inatasan din niya ang mga rescue units ng lungsod na mag-poste ng mga paramedics at ambulansya sa lugar upang magbigay ng emergency medical assistance sa mga examinees.

“We won’t let any incident to happen again,” pagtitiyak ni Estrada. Hindi na dapat aniya maulit ang anumang insidente tulad ng paghahagis ng granada noong 2010 bar exams sa De La Salle University (DLSU) sa Taft Avenue na ikinasugat ng 47 katao.

Ayon kay Coronel, binuo ang bagong sistema na ito ng 2017 bar exams committee sa pamumuno ni SC Associate Justice Lucas Bersamin na sinusugan ng mga opisyal ng UST.

Sa ilalim ng bagong regulasyon, ang sinumang nagsasagawa ng bar operations na manggugulo o makakaabala sa bar exams sa loob ng 200 metro ng UST campus ay dadamputin ng pulisya at kakasuhan ng direct contempt, bukod pa sa iba pang nararapat na kasong kriminal at paglabag sa mga city ordinances.

Ayon pa kay Coronel, lahat ng magsasagawa ng bar ops ay kinakailangang makipagcoordinate muna sa UST College of Law at sa MPD.

Ang bar ops ay isang tradisyon ng mga school organizations at fraternity groups na naglalayong tulungan ang mga kukuha ng bar exams.