MANANALO TAYO!

Kumpiyansa si Pangu­long Rodrigo Duterte na malapit nang mapagtagumpayan ng tropa ng gobyerno ang giyera laban sa mga teroristang grupong Maute sa Marawi City.

“I think that it will be a matter of days. This ah… matatapos na ‘yan,” pambungad na mensahe­ ni Pangulong Duterte nang bumisita kagabi sa Camp Quintin M. Merecido, Catitipan sa Buhangin, Davao City.

Pinayapa rin ng Pangulo ang kalooban ng militar at iginiit na huwag mag-alala dahil nalalapit nang magapi ang mga kalaban.

“We are winning the war. Do not worry,” dagdag pa ng Pangulo.

Sinabi pa ng Pangulo na nakakasabay ang mga galamay ng Maute dahil nakaposisyon na sila.

“Ang ano lang kasi, have you been to ma… Marami sa inyo nagpunta ng Marawi?

Taas kasi sila eh. So tayo, uphill. Nakaposisyon na ‘yung snipers nila, ‘yung mga Barrett.

So practically we ha… we were in open country. So, every building was occupied with one or two… So, naparami ‘yung casualties natin.

It was not really in an even environment that government forces who was there fighting,” pahayag pa ng Pangulo.

Nagpahayag din ng kalungkutan ang Pangulo sa hindi pa rin matapus-­tapos na labanan sa Marawi.

“I’m really very sad. I am sorry to everybody lalo na sa mga civilians sa Marawi, nadamay sila. And I said, but more than anybody else, ako ‘yung nasasaktan talaga.

I was the one who ordered to implement Martial Law. Kung hindi ko naman gawin, I would be guilty of a violation of the Constitution. Eh may mandate ako eh na pagka ganon let’s say crisis, it’s getting out of proportion already, the recourse of Martial Law is there. So ako ang mai­pit. Ayaw ko pero, it chances lahat na,” giit pa ni Duterte.

Sa nasabi ring pagbi­sita ay ibinida ng Pangulo ang mga pagtugon niya sa mga pangangaila­ngan ng mga sundalo.

“So meron na kayo niyan, binili ko lahat. And you can use the… my two Presidential planes, ‘yung mataba pati ‘yung isa, ipinapagamit ko na. ‘Yun ang sinasakyan ng mga sundalo na wounded. It’s being used as a shuttle now.

Mas kailangan ng mga sundalo natin. But you can rest assured na you will have the best. You will have the best of everything.”

“And by next year, December malaman na ninyo ‘yan, next year January doblado na ang sweldo ninyo. Nag-i-increase kayo, ‘di lang niyo maki…

Tingnan niyo ‘yung paycheck ninyo, every month nagda…nagtataas-taas. Pagdating ng January niyan, the whole amount, covered na,” sabi pa ng Pangulo.