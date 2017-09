Maluluho walang puwang sa gobyerno

Tweet on Twitter

Umaksyon na ang Malacañang sa pamamagitan ng tanggapan ng Office of the Executive Secretary kaugnay sa natuklasang luho sa biyahe sa abroad ng mga opisyales ng Energy Regulatory Commission (ERC).

Lumalabas sa ulat na kaya nakakapagbiyahe ng magarbo ang mga ­opisyales ng ERC ay dahil sustentado ito ng regulated company ng komisyon na ­Philippine Electricity Market Corporation (PEMC).

Sa nasabing korporasyon sinasabing nanggagaling ang panggastos ng ERC officials sa kanilang mga biyahe sa abroad.

Dahil din sa natuklasang ito ay ipinagharap ang ERC officials na nakiki­nabang mula sa regulated company ng kasong graft, indirect bribery at ­technical malversation sa Office of the Ombudsman ni Sanlakas General Jose Aaron Pedrosa Jr.

Ayon sa reklamo mahaba-habang panahon na rin pala naglulunoy sa luho ang mga opisyales ng ERC dahil taong 2009 na nila tinatamasa ang luho na tumagal hanggang nitong 2015.

Marapat lamang na aksyunan ng Malacañang ang usaping ito dahil mahaba-­habang proseso pa ang pagdaraanan ng kinakaharap na kaso ng mga opisyales ng ERC sa Office of the Ombudsman bago madesisyunan.

Hangad natin ang hustisya sa usaping ito upang maipakita ng gobyerno ang sensiridad sa kampanya laban sa mga ­abusadong opisyal ng gobyerno kaya nagkakaroon ng katiwalian.

Pero sana maliban sa ERC ay matutukan din ng gobyernong Duterte ang iba pang kaso ng ­katiwalian sa iba’t ibang tanggapan at ahensya ng gobyerno upang kahit papaano ay mawalis na ang mga korap at hindi na sila makapang-impluwen­siya pa ng ibang nasa gobyerno.

Hangga’t hindi kasi nasisilip at ­napaparusahan ang mga tiwali sa pamahalaan ay walang takot ang mga ito sa paggawa ng kalokohan, lalo na’t ­matagal na nila itong ginagawa.

Kaya ang ating hamon sa pamahalaan, ubusin at sibakin ang lahat ng mga opisyal at tauhan ng gobyerno na walang ginawa kundi magpasasa gamit ang resources ng ating pamahalaan.