Malolos, Bocaue no classes sa tigil-pasada

Walang pasok ngayon sa lahat ng antas ng eskuwelahan ang Malolos City at bayan ng Bocaue sa Bulacan dahil direktang maaapektuhan ng tigil-pasada ang mga estudyante na posibleng ma-istranded sa dalawang araw na transport holiday ng mga pampasaherong dyip.

Unang nagdeklara si Malolos City Mayor Christian Natividad na walang pasok sa lungsod at kasunod nito ang deklarasyon ni Mayor Joni Villanueva-Tugna ng Bocaue na no classes in all level sa munisipalidad na kanyang nasasakupan dahil sa transport strike.

Inaasahan ding magbibigay ng kaparehong annoucement ang ilang alkalde sa Bulacan dahil malaking porsiyento ng mga estudyante sa probinsya ay umaasa lamang sa mga pampasaherong dyip na bumibiyahe sa kahabaan ng Mac-Arthur highway.

Ang planong dalawang araw na tigil-pasada ay isasagawa ng mga jeepney drivers sa Bulacan para ipakita sa gobyerno ang kanilang matinding pagtutol sa jeepney modernization.