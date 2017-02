Malinaw na ang BI extortion — Gordon

By Eralyn Prado

Klaro nang lumilitaw na nang-extort o nangikil ang dalawang dating ­Bureau of Immigration (BI) Associate Commissioners na sina Al Argosino at Mike Robles.

Ito ang konklusiyon ni Senador Richard Gordon, chair ng Senate blue ribbon committee na nagsagawa ng pagdinig sa bribery scandal sa BI.

Ayon kay Gordon, bagama’t may isa pang gagawing pagdinig ang komite ukol sa usapin, klaro na umanong lumitaw sa kanilang apat na pagdinig ang ukol sa pangingikil ng dalawang BI officials.

“Very, very clear naman na nagkamali talaga dito ay dalawa (Argosino at Robles). Malinaw talaga may extortion. ‘Yung dalawa nang-extort,” a­yon pa kay Gordon.

Sa kaso umano ni Justice Sec. Vitaliano Aguirr­e, sinabi ni Gordon na hindi naman ito direktang isi­nangkot sa eskandalo.

Ngunit sa pagdinig, nasabon nang todo ni Gordon ang kalihim dahil sa tila pagbalewala ng kalihim sa unang ipinahiwatig na bribe attempt ni Wally Sombero dahilan upang mauwi ito sa isang malaking eskandalo sa BI na nasa ilalim ng kanyang tanggapan.

Si Sombero ang tumatayong middleman ni gambling tycoon Jack Lam.

Para kay Gordon, dapat ipinaaresto na agad ng kalihim si Sombero­ noong una pa lamang na kinausap siya nito para maging ninong ni Lam.

“Bakit hindi pinaaresto? Kasi wala pang crime na kino-commit. Kung sinabi na puwede ba kayo mag-ninong kay Jack Lam tapos may bitbit na P20 million, ‘yun ang overt act,” paliwanag giit ni Aguirre.