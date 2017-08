Malaking plaka sa motorsiklo urgent na

By Eralyn Prado

Pinanindigan ni Senator Richard Gordon na panahon na para palitan ang lahat ng plaka ng motorsiklo at tricycle nang mas malalaki at kitang-kita para madaling makilala at maiwasan ang riding-in-tandem sa pagtakas matapos gumawa ng krimen.

Sa kabila ito ng protesta ng mga motorista.

Pasado na sa third and final reading ng Senado ang Motorcycle Crime Prevention Act of 2017 habang sa kamara ay hindi pa.

Kaya panawagan ni Gordon sa Kamara na magpasa na rin ng kahalintulad na panukala dahil sa paniniwalang ito’y kailangan na dulot na rin sa patuloy ng paglobo ng krimen na kagagawan ng riding-in-tandem.

“Urgent na ito, dumadami na kasi ang mga riding-in-tandem,” ayon kay Gordon.

Ayon kay Gordon, nahihirapan ang mga imbestigador na matukoy ang salarin sa krimen dahil walang nakakuha sa plaka ng motorsiklong ginamit sa krimen.

Bukod dito, sinabi ng Senador, paborable rin naman ito sa mga may-ari ng motorsiklo dahil kapag malaki ang plaka ay hindi ito basta bastang mananakaw.

“Kung meron nitong malalaking plaka, hindi agad mananakaw ang motorsiklo ninyo at hindi naman pagandahan ng motorsiklo ito , nakita nyo naman yung laki ng plaka, hindi naman nakakasira ng ganda,” ayon pa kay Gordon.

Paglilinaw ni Gordon, hindi naman niya sinasabing lahat ng may motor ay masamang tao kundi ang ikinabahala lamang niya ay ang patuloy na pagdami ng mga krimen kagagawan ng riding in tandem.

“Hindi ko sinasabing lahat ng may motor masama, dumadami kasi ang namamatay dahil sa crime na ito ,” dagdag ni Gordon.