Malacañang pumalag sa ICC

Inalmahan ng Palasyo­ ng Malacañang ang pang­hihimasok ng International Criminal Court (ICC) sa mga insidente­ ng pagpatay na may koneksyon sa ilegal na droga sa ­Pilipinas.

“The International­ Criminal Court (ICC) cannot arbitrarily interfere in the domestic affairs of a sovereign country like the Philippines,” ani Presidential Spokesperson Ernesto Abella.

Iginiit ng tagapagsa­lita ng Palasyo na walang matibay na ebidensya na makapagtuturo na mayroong nangyaring “crimes against humanity” sa bansa.

“Such crimes must be widespread and systematically directed against a specific group. This element is absent in the Philippine situation,” dagdag ni Abella.

Inihayag pa nito na ­inabsuwelto na sa isinagawang imbestigasyon ng ­Senado si Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa natu­rang bintang.