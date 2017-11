Malacañang nakiramay sa New York terror attack

Nagpaabot ng simpatiya at pakikiramay ang Malacañang sa pamilya ng mga biktima ng malagim na terror attack matapos araruhin ng isang truck ang daanan ng mga nagbibisikleta sa New York, United States of America.

Sa ipinalabas na mensahe ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar, mahigpit na aniyang naka-monitor ang Philippine Consulate Office sa New York sa sitwasyon.

Bagama’t walang nadamay na mga Filipino, sinabi ni Andanar na pinayuhan ang mga miyembro ng Filipino community sa New York na manatiling maging mahinahon at maging mapagbantay.

“We express our deep sympathies to the families and friends of the innocent victims killed in a truck attack on a New York bike path. The Phi­lippine Consulate General in New York is closely monitoring the situation,” pahayag ni Andanar.

Sa naganap na insidente, walo ang nasawi at 11 ang nasugatan habang naaresto naman ng New York Police ang suspek na isang Uzbekistan national.