Malacañang nakiramay sa London terror attack

Nagpaabot ng pakikiramay ang administrasyong Duterte sa mga biktima ng terror attack sa London kahapon kung saan pitong katao ang ­nasawi habang 48 ang sugatan.

“We’d like to say that our hearts and prayers go out to the victims and the families of the very sad events in London. Acts such as these touched not only the people of London, they also touched all peace-loving people in the global community,” ani presidential spokesperson Ernesto Abella.

Nitong Linggo, inararo ng isang van ang mga taong naglalakad sa London Bridge at habulin ng saksak ng tatlong kalalakihan ang mga taong maabutan nila.

Nasa ilalim pa ng high alert ang London matapos ang pambobomba sa concert ni Ariana Grande sa Manchester 13 araw na ang nakaraan kung saan 22 kataong nanood ng concert ang namatay.