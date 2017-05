Malacañang nag-update sa Marawi

Umaabot na sa P36 milyon ang halaga ng mga ayuda ang naipamahagi ng gobyerno sa mga pamilyang apektado ng kaguluhan sa Mindanao.

Sa ginanap na Min­danao Hour press briefing sa Malacañang kahapon, inihayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, na nasa kabuuang P36,377,610 ang halaga­ ng augmentation assistance na ipinagkaloob sa mga pamilyang naapektuhan ng karahasan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).

“All of which has been provided by the Department through DSWD (Department of Social and Welfare Development)-Field Office X and Field Office XII. As of today, there have been 18,609 families or 92,628 persons displaced in Regions X and ARMM. Of which, 2,722 families or 13,194 persons are still staying in 22 eva­cuation centers and 15,887 families or 79,434 persons are staying outside the centers,” ani Abella.

Kagyat na naglaan ­aniya ang DSWD Field Office 10 ng isang Disaster Operation Center sa Iligan nitong Mayo 23 para umagapay sa operasyon ng DSWD-ARMM.

Sa panig naman Department of Trade and Industry (DTI) ay ipinatupad aniya nitong Mayo 25 ang price freeze sa mga pangunahing panga­ngailangan sa Mindanao.

Binanggit din ng Pa­lace spokesman na nagdesisyon si Department of Education (DepEd) Secretary Leonor Briones na i-postpone ang pagbubukas ng klase na nakatakda sana sa Hunyo 5 at iuurong na lamang ito.

Ipinabatid din ni Abella ang latest update sa aksyon ng militar sa Marawi City (as of 8 p.m., 30 May 2017) at kabilang dito ang mga sumusunod na impormasyon: Civi­lians killed by local terrorist groups – 19, civilians rescued – 960; enemy killed – 89 (this has been confirmed by body count – 42 and confirmed by eye witnesses – 47), recovered firearms – 91, recovered high-powered firearms – 81, recovered low-po­wered firearms – 10; government casualties: killed in action – 21, wounded in action – 72.