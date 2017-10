Malacañang hugas kamay sa drug link kina Drilon at Roxas

Itinanggi ng Malacañang na may kumpas sila sa pagsasangkot kina Senador Franklin Drilon at dating DILG secretary Mar Roxas sa illegal drug trade sa Visayas region.

Tugon ito ng Palasyo sa bintang ng Liberal Party na tinatrabaho ng administrasyon ang paninira laban kina Drilon at Roxas matapos idiin ng naarestong drug cartel bagman na si Ricky Serenio ang dalawa sa kanyang testimonya.

Sinabi kahapon ni Presidential spokesman Ernesto Abella na natatakot ang LP sa sariling multo matapos ang kanilang gawa-gawang imbestigasyon sa kanilang mga kalaban noong sila ang nakaupo sa kapangyarihan.

“The administration has nothing to do with the testimony of a drug cartel bagman, Mr. Ricky Serenio, implicating Senator Franklin Drilon and Former Secretary Mar Roxas to the illegal drug trade in the Visayas.

The Liberal Party is afraid of its own ghost after conducting several witch hunt investigations against their perceived political enemies when they were in power,” patutsada ni Abella.

Batay sa affidavit ng naarestong drug top personality sa Negros na si Serenio, inakusahan nito sina Drilon at Roxas na nagtangka umanong i-take over ang Berya group na isang drug trade leader sa Negros noong 2015, kasama sina Iloilo City Mayor Jed Mabilog at ang number one drug lord na si Melvin Odicta na napatay noong Agosto 2016.