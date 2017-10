Makabayan Bloc muling hihirit ng EJK probe

By Aries Cano

Muling iginiit ng mga kongresistang miyembro ng Makabayan Bloc na magsagawa ng imbes­tigasyon ang Kamara kaugnay sa kaso ng extra-judicial killings (EJKs).

Ayon kay ACT Tea­chers Rep. Antonio Tinio, mahalaga ang resulta ng Social Weather Stations (SWS) survey kung saan lumilitaw na 54% ng mga Pinoy ay hindi naniniwala sa sinasabi ng mga pulis na nanlaban ang mga napatay na drug suspect.

“Ipinapakita na mayor­ya ng mga Filipino hindi naniniwala dun sa istorya na nanlaban na alam nila na dahil sa mga pahayag ni Pangulong (Rodrigo) Duterte malaganap na gawain ng mga pulis ‘yung pagpatay sa mga suspek pa nga lang na mostly galing sa mahirap, pinapatay tapos pinalalabas na nanlaban,” ani Tinio.

Ito aniya ang isa sa pinakamabigat na consequence ng drug war ni Pangulong Duterte.

Kaugnay nito, umapela si Tinio sa liderato ng Kamara para makapagsagawa rin ng sariling imbestigasyon ang Kamara sa kaso ng EJKs.

“‘Yung silence, halos walang ginagawa, wala talagang ginagawa ang House of Representatives in particular sa extra-judicial killings ni isang hearing wala pang ginagawa dito.

Sinabi naman ni Anakpawis Rep. Ariel Casilao na marami na silang naihaing resolusyon patungkol dito pero hindi pa rin naaaksyunan ang mga ito.

Si Gabriela Women’s Party Rep. Arlene Brosas ay tinawag na ‘impunity’ ang kawalan ‘di umano ng aksyon ng Kamara.

“Malinaw po ‘yun na parang may impunity kasi kung talagang ano ia-out in the open ‘yung lahat ng mga data na ito. Makukuha natin, makikita natin, mapag-aaralan natin.

Plus yun nga ang dami na po naming naipasa na House Resolution para makapag-conduct kami ng inquiry ‘yun ay hindi inaaksyunan. ‘Yun ang malinaw na impunity sa kasalukuyan,” dagdag nito.