Maja, natatawa sa boses ni Joseph Marco

SABI ng mga nakapanood ng unang episode ng Full House Tonight, CORNY ang jokes kaya kailangang maghanap ng mga bagong sketches at bawasan ang mga bakla.

Namumutuktik sa ingay­ ang mga beki sa show — unless ‘yun talaga ang intensyon ng programa.

***

Walang masabi si Maja Salvador tungkol sa isang leading man niya sa Wildflower na si RK Bagatsing kundi ‘maliit’ pero bumawi siya na lahat ng tatlong kasama niya ay marunong umarte.

Paborito niya si Vin Abrenica na ma-panga, ma-abs at animal ang dating.

Si Joseph Marco ay guwapo pero natatawa siya sa boses.

Aside from the 3 leading men sa teleserye, parang napaka-desirable ni Maja dahil may Paulo Avelino pa siya sa pelikula. Sana lang, mas marami pang nakapanood ng pelikula nila ni Paulo.

***

Nang mapanood ng taga-GMA 7 ang PBB audition workshop with Direk Rory Quintos, umaasa ang ibang artists pati na ang mga press na sana’y dumaan sila sa ganu’n katinding pagsasanay bago sila isalang sa kanilang projects.

Mayroon kasing ta­lents ang Kapuso network na ginagawang bida pero hilaw na hilaw pa at akala mo katatapos lang sa rea­lity show na pinanggali­ngan almost a decade ago.

Sayang.