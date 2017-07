MAINE, WALANG ALAM KUNDI MAGPAPANGIT

TWO YEARS na si Maine Mendoza sa Eat Bulaga kaya kahapon ay nag-celebrate siya ng 2nd anniversary.

July 4, 2015 nang una siyang lumabas sa ‘Juan for All, All for Juan’ bilang Yaya Dub ni Lola Nidora (Wally Bayola) sa barangay.

May pa-prod number kahapon si Maine sa barangay, na mga naka-apron ang backup dancers niya ala-Yaya Dub at may kasama ring loyal fans niya naka-apron din at red lipstick.

Sa ipinalabas na video, nabanggit ni Maine na hindi siya makapaniwala na 2 years na siya sa EB at ang dami nang nangyari.

Dati ay simpleng babae lang daw siya na taga-photocopy sa office nila, ngayon ay nag-iba na ang buhay niya.

Marami na siyang nagawang photo shoots at commercials, tapos ay nakagawa na rin siya ng teleserye at movie.

Marami na rin siyang lugar na napuntahan na hindi niya inakalang mararating niya, gaya ng dream destination niya na Maldives.

Ani Meng, sa loob ng 2 taon ay ang dami niyang natutunan, lalo na sa pagiging host niya ng ‘Juan for All’ sa barangay na araw-araw ay may natututunan siyang bago.

Siyempre, importante sa kanya ang mga taong sumusuporta at nagmamahal sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin bumibitaw.

Nagpasalamat siya sa mga ito at sana raw ay laging nandiyan ang mga ito dahil hindi siya magsasawang magpasaya sa mga tao.

Aminado si Maine na may stage fright siya, pero ngayon ay unti-unti nang tumataas ang kanyang self confidence.

“Ang daming ibang tao na mas may talent at mas nararapat sa lugar na ‘to, pero ako pa ‘yung napili, na hindi ko talaga alam kung bakit ako.

“Hanggang ngayon, isang malaking kuwes­tyon pa rin sa akin kung bakit. Pero siguro, talagang meant ako sa lugar na ‘to, kaya maraming salamat po.

“Pero isang bagay lang ang sigurado. Kahit saan man ako makarating, babalik at babalik pa rin ako kung saan ako nagsimula.

“Ako pa rin si Maine Mendoza na hindi sanay kumanta at sumayaw, na walang alam kundi magpapangit,” masayang bulalas ni Menggay sa video.

***

Reaksyon ng ka-loveteam ni Maine na si Alden Richards, witness siya sa growth ni Maine

from the beginning at nakaka-proud na naging part siya ng journey ni Meng sa showbiz.

“‘Yung kaligayahan na nabibigay mo sa amin, sa fans mo, sa fans nating dalawa, hindi kasi matutumbasan ‘yon ng kahit na anong salapi o materyal na bagay.

“Kaya ang mensahe ko sa ‘yo, Maine, thank you for being you. For always being there para sa amin, para sa akin, para sa fans, para sa Eat Bulaga…

“Kahit anong mangyari, hinding-hindi ka namin pababayaan,” sambit ni Tisoy.

Nagpasalamat din si Maine sa Eat Bulaga at sa mga taong naniwala sa kanya na meron siyang kayang gawin.

Nagtenkyu siya sa mga kuya niyang JoWaPao, na naiiyak siya dahil mahal na mahal niya ang mga ito, na nakasama niya sa dalawang taon at naging pamilya na niya ang mga nasa barangay.

Nagpasalamat din siya kay Alden at sa iba pang Dabarkads, na ‘yung pagsasalita niya ay nagiging Angel Locsin na naman.

Nagtenkyu rin siya sa mga nagpadala nu’ng nakaraang birthday niya dahil ‘yung mga natanggap niya ay ibinigay nila bilang tulong at pagkain ng mga estudyante sa ilang eskuwelahan sa Rizal.

Nabanggit din ni Meng na meron siyang hinahandang libro na siya mismo ang nagsulat.

Hindi pa niya ito tapos isulat, pero malapit na kaya abangan na lang.

***

Isa sa mga may video greetings kahapon kay Maine sa EB ay si Ms. Janna Ong ng CDO.

Nagpasalamat si Ms. Janna kay Meng sa pagi­ging fantastic endorser nito ng CDO Funtastyk Young Pork Tocino.

Sobrang bilib ang mga taga-CDO kay Maine dahil 2 years pa lang ito sa showbiz, pero isa na ang dalaga sa most trusted endorsers ng bansa.

Patok ang partnership nila dahil ang CDO Funtastyk Young Pork Tocino ang kinikilala ngayong top-selling tocino sa Pilipinas.

Thankful si Meng sa mga patuloy na nagtitiwala sa kanya, tulad ng CDO na isa sa mga unang endorsements niya.