MAINE AT SHEENA, BFF NA TALAGA

Tweet on Twitter

Share on Facebook

BEST Friends Forever (BFF) na rin sila Maine Mendoza at Sheena Halili in real life.

Na-develop ang samahan ng Destined To Be Yours stars.

Kita ito sa Instagram stories na ipinopost ng dala­wa tuwing break time nila sa taping.

Sobrang kulit ng samahan nila!

Samantala sa Destined To Be Yours, hindi na matutuloy ang pagbebenta ng lupain ng mga Obispo.

Pero may mga katotohanang nabunyag tungkol kina Benjie ­(Alden Richards), Sinag (Maine Mendoza) at sa bayan ng Pelangi.

Ito na nga kaya ang magdudulot ng hidwaan sa pagitan ng ating mga bida?

Ending na ba ito ng kanilang ­destiny?

Abangan sa well-loved series ng GMA every night after Encantadia sa GMA Tele­babad.