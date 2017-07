Maine at Ryan, wagas ang mga BALIBAG at HAGIS-HAGIS

NAKAKATUWA ang suporta ni Judy Ann Santos sa Team RaMen ng mister niyang si Ryan Agoncillo at ni Maine Mendoza, na lumaban kahapon sa second weekly finals ng #DabarkadsGoals: The Ultimate Battle sa Eat Bulaga.

Pinost ni Juday kahapon nang tanghali ang niluto niyang ulam sa maulan na panahon (sinigang na baboy at paksiw na pritong galunggong) habang nag-aabang ng pasabog na prod ng Team RaMen.

Nang manalo ang team nina Ryan at Maine ay nag-post si Juday ng screencap na buhat-buhat ng dancers si Ryan habang nakasakay rito si Maine at kiyemeng nangingiwi ang mukha ni Ryan.

Ang cute na caption ni Juday sa kanyang IG post ay, “Aaaww… ma-massage kita mamaya ‘pag get home mo!

“‘Di bale, may pang-second quarter na ang mga bata sa iskul! Tumbling pa more! May 3rd and 4th quarter pa!”

Sagot dito ni Ryan, “Hahahaha! Hagisan din tayo mamaya, ah?”

Wagas ang mga pa-lifting, pabalibag at pahagis-hagis sa dalawa, lalo na sa very competitive na si Maine, na tribal girl ang peg complete with face paint.

Solid ang suporta ng pamilya ni Tatay Ryan, na nu’ng unang rehearsals ng Team RaMen ay pumunta pa si Juday kasama ang mga anak nila ni Rye na sina Yohan, Lucho, at Luna.

Wagi rin kahapon kasama ng Team RaMen ang Team Jupiter nina Trops Kim & Baeby Baste.

NGANGA ang Team Labada nina Jose Manalo & Trops Kenneth.

Last week ay nanalo sa first weekly finals ang Team All Out nina Alden Richards & Sinon Loresca at ang Team Laban nina Patricia Tumulak & Trops Joel.

Kabugan na ang apat na teams bukas sa grand finals ng #DabarkadsGoals kasabay ng seleb­rasyon ng 38th anniversary ng Eat Bulaga.

Kinakarir ng Dabarkads ang kanilang mga paandar na performance alang-alang sa TUMATAGINTING na premyo na P3,800!

***

Nagreak si Paulo Avelino sa sinulat namin dito kahapon tungkol sa hindi niya pagsipot sa 7th birthday party ng anak nila ni LJ Reyes na si Aki.

After naming i-tag si Paulo sa link na pinost namin sa Twitter ay agad siyang nag-DM (direct message) sa amin para ipaliwanag ang kanyang side.

Nakiusap ang Kapamilya actor na off the record na lang kung anuman ang mga napag-usapan namin, so hindi na namin ‘yon isusulat.

Sinabi namin kay Paulo na wish naming magkaayos sila ni LJ, para na rin sa kapaka­nan ng anak nilang si Aki na sobrang Mini Me ni Pau.

Nasa Canada si Paulo para sa ASAP Live in Toronto sa Linggo, kaya wala siya sa grand launch ng TBA Studios sa EDSA Shangri-La nu’ng Wednesday night.