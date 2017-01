MAINE, PLAKADO ANG IYAK NG BATANG BABAE­

By Allan Diones

TAWANG-TAWA kami sa version ni Maine Mendoza ng viral video ng dalawang bata na Nu’ng Ako’y Bata Pa ang title.

Marami-rami na rin ang gumaya sa dalawang bagets sa video na nagkasakitan at nagsumbong sa nanay, pero sobrang havey ‘yung kay Meng.

Matagal nang hindi nagda-Dubsmash ang tinaguriang Dubsmash Queen na si Maine, kaya ang daming natuwa nang gumawa siya ng version ng Nu’ng Ako’y Bata Pa kasama ang bunso niyang kapatid na si Dean.

“Ipapasok ko ‘to sa Facebook, buwisit ka!” galit na sabi ni Menggay, na may kasamang sapok sa mukha ng kapatid niyang nang-iinis sa kamera habang kumakanta siya ng Nu’ng Ako’y Bata Pa.

Plakado niya ‘yung iyak nu’ng batang babae nang suntukin ito sa likod ng kapatid na lalaki.

“Naglalaro lang ako dito, inaano… ni Budak! Naglalaro lang ako dito paepal!” sigaw ni Meng, na walang makeup at pati itsura ng buhok nu’ng bata sa viral video ay kinopya niya.

Sobrang benta ‘yung bandang dulo na bumubulong ito ng, “Tangina mo. Mamatay ka na. Mamatay ka na…” sa sobrang inis nito sa kapatid.

“Pag-untugin ko ka­yong dalawa,” ang sabi ng kapatid nilang si Coleen Mendoza nang i-retweet nito ang patok na video na pinost ni Menggay.

Puwede itong ­maging bagong ‘Pabebe Girls’ na sobrang pinasikat noon ni Meng sa kaka-Dubsmash.

Hindi kami magugulat kung gawin niya ito one of these days sa Eat Bulaga, baka wala lang part na nagmumura.

In fairness ay nakaka-relate ang mga may kapatid sa viral video na ‘yon dahil normal sa magkakapatid kapag bata pa ang mag-away, magkapikunan at magkapisikalan.

Malamang ganu’n din si Maine at ang mga kapatid niya nu’ng mga paslit pa sila kaya naisipan niyang gumawa ng version niya nito.