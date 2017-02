Maine, panalo ang attitude sa mga panlalait

ANG diva that you love, naging tagahanga ng phenomenal love team nina Alden Richards at Maine Mendoza.

Nagsimula iyon sa hindi sinasadyang pagka­bigla ni Mendoza, hanggang sa grandest Tamang Panahon meeting.

Huminto ang pagsu­baybay ko after their “wedding.”

Sa aking pakiwari, the “wedding” was pushing the reel envelope too far.

Minamadali ang lahat kaya maliban sa pagiging mag-asawa nina Richards at Yaya Dub, nagka-wonder twins pa ang dalawa.

Hindi ko sure kung ang swift progression was embraced fully by the AlDub Nation and those who are not part of the massive fan base.

Wala akong figures na hawak, especially ang ratings of all the fast tracked development between Divina and the Pambansang Bae.

Minority lang yata kami who squirmed silently with the events at mas minabuti naming tumahimik na muna at huwag muna silang su baybayan.

Sa pagdating of their primetime drama offering na Destined To Be Yours, ang diva that you love eh keeping all the body parts that I can cross, with the hope na maganda ang drama at nakakaengganyong panoorin.

***

Sa kiyeme latik ni Alden na “kinalawang” siya dahil matagal siyang walang serye, wala akong pananalig.

Mahusay siya at damang-dama mo ang kanyang mga angst at pain sa Imagine You and Me.

Ikaw ba naman ang pagtaguan ni Jasmine Curtis Smith.

Ibang klase ang acting duel nila sa Mike Tuviera flick, right? Thus, I cannot help but wonder, bakit kaya hindi na lang si Jasmine ang ginawang ka-love triangle sa teleserye?

Naku, kung si Curtis Smith ang third angle, malamang na maikli ang TV life of her character.

Kasi, hindi at par si Maine sa husay at brillo nito.

Ang dramarama ni Richards sa press payanig, “Masyado akong napahinga, not even doing mga series po with GMA 7, parang na-feel ko po na nakukulangan ako sa sarili ko when it comes to acting.

“Kaya thankful ako kay Direk Irene Villamor at sa acting coach namin, sa guidance.

“Parang sinisindihan ko ulit ang apoy para bumalik sa dati and so far po, masaya po kami sa nagagawa naming eksena.”

***

Ang first timer sa drama serye, in agreement sa kanyang ka-love team tungkol sa “acting problems” nila.

Chika ni Maine, “Challenging ‘yung pagte-taping namin sa bundok. Kasi, ang napansin ko lang, mahirap po.

“Kasi, sa puyat naman, sanay naman akong magpuyat pero iba rin po ‘yung mayroon kang kailangang gawin the next day like after po ng taping, kailangan po na­ming mag-Eat Bulaga ni Alden.

“Iyun po siguro ‘yung biggest adjustment na kailangang gawin. Kasi, talagang walang tulog, walang pahinga pero laban nang laban kahit walang kalaban.”

Panalo rin ang attitude at reaksyon ng Philippine sweetheart sa mga “manlalait” sa kanyang pag-arte.

Aria ni Mendoza, “Naku, kahit ano naman po ang ginagawa ko, eh may nasasabi pa rin ang tao.

“So, basta dito, ginagawa ko naman ang best ko. So feeling ko, okay na ako basta satisfied ako sa acting ko.”

Ano ba ang kaabang-abang sa kilig scenes nila ni Alden?

Bibang sagot ni Maine, “Well, kasi, natural po siyang lumalabas sa amin. Kasi po, parang the more na e-effort-an namin, parang mas lalong fake ‘yung kinakalabasan, ‘yung nakikita ng tao.

“So dito, talagang ganu’n din po. Natural lang po kami. Kung ano po ang kailangan sa eksena, ‘yun din po ang gagawin namin.

“Kung lumabas siyang nakakakilig, then, nakakakilig.”

***

Dagdag na kuwento ni Alden tungkol sa style ni Direk Irene, “She gives me and Maine the freedom to go beyond what is written in the script.

“Minsan, after the scene, tinutuloy pa po namin ‘yun, hindi po nagka-cut si Direk para makakita po kung anon’g meron pang pwedeng gawin.”

Para sa Pambansang Dimples, “Ibang Maine ang makikita nila dito sa series. She really did her best and she has improved a lot.”

Ang Philippine sweetheart, pumalag, “Naku, ‘wag n’yo siyang paniwalaan! Alden! Ikaw ta­laga, baka masyado silang mag-expect na magaling ako.

Hindi pa po.”

With a tandang pandamdam, ang deklarasyon mula sa Destined To Be Yours leading man, “Rest assured, she really did her best. Inuulit ko, it is a different kind of Maine Mendoza that you will see in the series.”