MAINE, PAK NA PAK ANG TAMBOK

PAK NA PAK ang mga pa-bikini ni Maine Mendoza na kasalukuyang nagbabakasyon sa Maldives.

Nu’ng Martes unang nag-post ng bikini pic si Maine sa Instagram.

“Tropical state of mind,” ang caption niya sa malapitang shot niya na naka-black bikini at kuha sa tinutuluyan nilang Shangri-La’s Villingili Resort & Spa.

Wapak ang bikini body ni Menggay na physically fit at may karapatang mag-two-piece.

May belly button ring pa siya, na ang sabi ng ibang fans ay lalong nagpa-sexy sa kanya.

Kahapon ay may magkasunod na bikini posts si Meng, na lalong ikinatuwa ng IG followers niya.

‘Yung una ay whole body na medyo nakatagi­lid at may kalayuan ang shot habang naka-tip toe siya sa white sand beach ng Gan, Seenu, Maldives.

Lantad na lantad ang kaseksihan ni Maine.

Parang babad sa gym ang katawan niya, na hindi namin sure kung nagdyi-gym nga siya o natural lang na ganu’n ang figure niya at hindi siya tabain.

Ang daming napa-“Wow!” sa post niyang ‘yon at ang daming namangha na meron pala siyang abs.

Ang sumunod niyang pa-bikini ay nakatalikod siya at nakataas ang dalawang kamay, na ang caption niya ay, “Reaching for the sky.”

Mas HOT ang dating ng pic na ‘yon sa ibang followers ni Maine dahil ang skimpy nu’ng suot niyang bikini at litaw ang pisngi ng kanyang puwet.

Sey ng netizens, ang ganda at ang tambok pala ng puwet ni Maine.

Parang ipinapakita ni Menggay na keri niyang magpa-sexy at meron siyang katawan na puwedeng-puwedeng i-display.

SLAY KUNG SLAY ang ka-loveteam ni Alden Richards sa Maldives at walang kebs na nag-flaunt ng kanyang SEXY BUTT.

BOOTYLICIOUS daw pala si Meng, so baka raw bigla itong pumasok sa listahan ng 100 Sexiest Women ng FHM Philippines ngayong 2017 dahil sa payanig na bikini pics niyang ‘yon.

Karamihan sa fans niya ay tuwang-tuwa, pero may mga iba rin na inaawat na siya sa mga sexy post niya. Tama na raw ang pagbibilad ng katawan.

Kaya lang ay isang linggo yata roon si Maine at mukhang marami siyang baong bikini, so baka marami pa siyang sexy posts in the coming days.

Panay ang tag ng followers niya kay Alden at tinatanong ito kung kinakaya pa ba nito ang mga pa-bikini ni Meng.

Sinabihan din nila itong pusuan ang IG posts ng ka-loveteam at mas maganda kung bigla itong susunod doon sa Maldives.

Paborito ni Maine ang dagat kaya ang sabi niya ay ‘dream destination’ niya ang Maldives.

Iniwan man niya ang Twitter ay mukhang bumawi si Menggay sa mga post niya sa IG.

Kasama niya sa nasabing island paradise ang sister niyang si Coleen Mendoza na doon nagsi-celebrate ng birthday nito.

Ka-join din nila ang hairstylist-friend ni Maine na si Ms. Celeste Tuviera at si Ms. Jenny Ferre ng Eat Bulaga.