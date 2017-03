MAINE, PA-GIRL KAY KIER

BUMAHA ng sandamakmak na cakes sa Broadway Centrum nu’ng Sabado dahil sa 22nd birthday ni Maine Mendoza sa Eat Bulaga.

Karamihan ng birthday cakes ay dilaw (favorite color ni Maine) o may design na inspired ng Coldplay (favorite band ni Meng) kaya tuwang-tuwa ang birthday girl.

Natatawang sey ni Menggay, pinangarap niya noon na maranasan kung anong pakiramdam ng binibigyan ng napakaraming cakes kapag birthday.

Ang saya ng ‘The Maine Celebration’ na dinumog ng napakara­ming fans ni Maine kaya maging sa labas ng studio, hanggang sa parking ay puno ng Maineatics na karamihan ay may hawak na dilaw na lobo.

Nagulat si Meng nang mag-join sa ‘Jackpot En Poy’ ang fadir niyang si Mr. Teodoro Mendoza a.k.a. Tatay Dub. Sayang at na-lost si daddy.

Ang iba pang naglaban sa ‘Jackpot En Poy’ ay sina Alden Richards, Jake Ejercito at Kier ­Legaspi.

Ang Pambansang Classmate na si Jake (gumanap na kaklase ni Maine sa Kalyeserye) ang umabot hanggang jackpot round, na ang napanalunang cash ay ipi­namigay nito sa audience.

Mahilig palang manood ng action movies noon si Meng at childhood crush niya si Kier Legaspi.

Pa-girl ang Menggay, na na-surprise sa paglabas ni Kier.

Ang sabi niya rito, “Hello po, crush na crush ko po kayo!”

Dayalog naman ni Kier, “Isa lang ang masa­sabi ko, mas maganda ka sa personal!”

Ang kwelang highlight ay ang prod number ng tropa ni Meng sa barangay na sina Jose Manalo, Wally Bayola at Paolo Ballesteros kasama siya.

Baliw-baliwan ang interpretative JoWaPaoMeng number kung saan inaakting ni Maine ang bawat lyrics sa Luha (ng Aegis) na inaawit nu’ng tatlo.

Lumabas ang pagiging komedyana ng Dubsmash Queen sa pag-interpret niya ng nasabing kanta.

Walang keber kung magpapangit at magpa­gulong-gulong sa sahig ang hitad na Menggay sa kaka-interpret ng hit song ng Aegis.

Dahil sa EB guesting na ‘yon ni Kier ay kabilang siya sa mga nag-trending sa Twitter nu’ng Sabado. After the show ay pinost ni Kier sa Instagram ang picture nila ni Maine.

Ang caption niya rito ay, “With Maine. So down to earth and beautiful. Finally! Thanks, AlDub Nation for the love.”

Nag-comment dito si Meng ng, “Nice meeting you po! Sobrang napa-happy n’yo po ako today, salamat po sa pag-guest.”

Sagot ni Kier, “Hope to work with you someday and jamming tayo sa drums. Your fans mentioned that you play the drums too. Pleasure meeting you. Stay cool.”

May pinost ding pic si Kier kasama si Alden, tapos ay pinost niya ‘yung video ng pag-entra niya as surprise contestant sa ‘Jackpot En Poy’ na ikinagulat at ikinatuwa ni Meng.

Ang nilagay na hashtag dito ni Kier ay, ‘Your reaction is priceless,’ at saka ‘Kaya ko pa pala sumayaw.’

Nag-guest pala si Kier sa isa sa mga episodes sa Lenten Special ng Eat Bulaga na ipapalabas sa Abril.

Hindi lang namin sure kung nagkasama sila ni Menggay sa episode na ‘yon.

Dahil sa pagkaka-crush na ‘yon ni Maine sa dating miyembro ng That’s Entertainment na si Kier ay ang dami ring nag-comment sa IG nito na dati rin nilang crush ang aktor.