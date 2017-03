MAINE, NAGMALASAKIT SA PINASLANG NA FAN

ANG Philippine Sweetheart na si Maine Mendoza, may madamdaming post sa Twitter, “Mara­ming salamat sa oras, suporta at pagmamahal na ibinigay mo sa akin, Ate Raz. Mamimiss kita. razalfaro #JusticeForRaz”.

Iyan ang mensahe ng pakikiramay ni Mendoza para sa pinaslang na fan at supporter nila ni Alden Richards na si Raz Alfaro.

Ayon sa news reports, si Alfaro ay isang registered nurse na natagpuan ang katawan sa isang resort sa Cavite na may multiple stab wounds.

Administrator ng social media account ng The MaineGirls Fans Club ang nasawi.

May suspect na itinuturong pumaslang sa fan ni Mendoza. Hindi na namin papangalanan pa ang pinaghihinalaang salarin. Mahaba ang pangalan nito at parang foreigner sounding ang last name.

Sa larawan nitong inilabas, masasabi mo tuloy na may katotohan ang kasabihang looks are deceiving.

Hindi ito mukhang adiktus benediktus. Parang mabait at maamo. Sa pagpo-post ni Maine tungkol sa kaganapang ito, ipinakita niya muli ang sinserong malasakit, kabutihang likas at pagmamahal sa kanyang fanatics at supporters.

Nakakatuwa na agad-agad, ipinaalam niya ang kanyang lungkot at pakikiramay pati na rin ang kanyang nais na may agarang katarungan para kay Raz.

Hindi na tuloy nagtataka ang diva that you love kung bakit ang buong pwersa ng kalawakan, swerte ang inihahatid kay Mendoza, pati na rin sa kanyang katambal.

Sa mga nagsasabing under performing ang Destined To Be Yours, huwag pakakasiguro sa pagmamaganda at pagmamaldita dahil boldyak na boldyak kayo.

Kasi, inilabas na ang NUTAM ratings para sa periods na February 27 hanggang sa March 3, and yes oh yes, AlDub Nation… salamat at may panahon kayong manood sa TV, the difference is clear.

Palong-palo ang programa nina Menggay at Pambansang Bae, huh?!

Kaya ituloy ang pa­nonood at pagtutok para maintained at sustained ang ratings edge nito.

‘Wag agad magbunyi.

***

Juice colored!

Hindi ko pa po nakikita ang bidyo.Wala pa ring nagpapadala sa Pandora’s box kaya hindi ako sure kung si Bernard Palanca ang hombre na itinuturong may video scandal.

Nakakaloka ang fact na pag may video scandal, feeling ninyo, may kopya agad ako?

Ano ako, librarian of adult materials?!

Hahahaha!

Ayon sa mga nakapanood na nito, pinaliligaya ni Bernard ang sarili sa pamamagitan ng isang sex toy.

Dahil sa playing with a sex toy video na ito, para sa mga millennial maricones, the WHO no more for them si Bernard Palanca.

Ang lesson sa pangyayaring ito, sa susunod… please don’t video document all the things that you do, lalo na ‘yang mga batibot at sexual congress events in your life.

Walang sinasanto ang mga walanghiya.

Artista o hindi, these are indeed dangerous times lalo na sa mga mahilig maglaro ng apoy at mag-pleasuring oneself na feeling porno stars kaya video kete video while doing the deed.