MAINE, NAGKAPASA-PASA

LALABAN ang Team Ramen (Ryan Agoncillo at Maine Mendoza) sa grand finals ng #DabarkadsGoals 38th anniversary special ng Eat Bulaga.

Noong Huwebes bago siya sumalang sa elimination round, nakatsikahan namin si Maine habang mine-make-up-an siya.

According to Maine, more than one hour ang pagme-make-up sa kanya dahil mala-“Pintados” ang dating nila ni Ryan sa kanilang production number.

Ipinakita rin sa amin ng Phenomenal Star ng Eat Bu­laga ang mga pasa niya sa kaliwang kamay dahil sa matinding “pagwasiwas” sa kanya ng dancers.

“Mahigpit po kasi ang hawak sa akin, kaya nagkapasa,” sabi ni Maine, pero ipinaliwanag na OK lang ‘yon sa kanya at hindi siya nagre­reklamo dahil kaila­ngan sa production number nila.

Sinabihan daw sila ni Mr. Tony Tuviera na medyo hinay-hinay lang sila sa kanilang production number para maiwasan din na madagdagan pa ang kanyang mga pasa.

“Noong una kasi naming gawin ‘yung production number namin, sobra talaga!” dagdag pa ni Maine.

Isa sa tatlong teams na makakalaban ng Team Ramen ay ang Team All Out nina Alden Richards at Sinon Loresca.

Lahat sila ay magda-Dabarkads kaya walang pikunan at kahit sino ang manalo ay OK lang.

Pinaglalabanan nila ang grand prize na P3,800.

***

Nakita rin namin sa Eat Bulaga backstage si Angelika dela Cruz.

Kinumusta namin ang mga eksena niya sa Ika-6 Na Utos ng GMA 7.

Aminado si Angelika na madalas ay nasasaktan siya sa mga eksena kung saan ay nagkakaengkwentro sila ng ibang co-stars niya.

Hindi malimutan ni Angelika ‘yung inginud­ngod ang mukha niya sa copier machine, pero OK lang daw.

Alam niyang kaila­ngan sa eksena ‘yon at worth it naman dahil pinag-uusapan ang mga ganoong eksena nila sa show.

***

Noong Huwebes ay sinamahan namin si Jay Manalo sa story conference ng Haunted Forest ng Regal Entertainment.

Kasama sa pelikulang ‘yon ang ABS-CBN young stars na sina Jane Oineza, Maris Racal, Jon Lucas at Jameson Blake. Kasama rin si Joey Marquez.

Excited sa proyektong ‘yon ang mag-inang Mother Lily Monteverde at Roselle Monteverde.

Mas excited si Mother Lily dahil nagpa-parlor pa siya, huh!

Dahil sa pagpapa-parlor, na-late tuloy ng dating si Mother Lily at ang ina­butan na niya ay ang look test ng cast.

“I’m excited with this movie. Baby ko ito!” sey ni Mother sabay turo kay Jay.

Ipinagmalaki sa amin ni Mother Lily ang hitsura niya kung saan ay naka-Adidas rubber shoes pa siya.

“Tingnan mo. OK ba ang suot ko? Isa lang ang hikaw na suot ko, look!” pagmamala­ki sa amin ni Mother Lily sa get-up niya.

Maganda ang mood ni Mother Lily dahil maganda ang vibe niya sa Haunted Forest horror movie nila.

Feeling namin ay ihahabol ni Mother Lily sa Metro Manila Film Festival 2017 ang Haunted Forest, pero quiet lang siya.