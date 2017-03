Maine, nag-photobomb kay Thea

MAY bagong magmamaldita sa Destined To Be Yours, si Thea Tolentino na gaganap bilang ex-girlfriend ni Benjie (Alden Richards) na si Trish Villanueva.

Sa kuwento ay na­ging sila ni Alden nu’ng college, pero nahuli siya nitong nakikipaghalikan sa ibang lalaki (James Teng).

Kumusta naman sila ni Maine Mendoza?

“Okey siya. Hindi pa kami masyadong nagkakatsikahan, pero makulit siya,” naka-smile na sagot sa amin ni Thea.

“Nagulat ako nu’ng huling taping namin na nagpapa-picture ako sa official cameraman namin du’n sa set.

“Nagulat ako pagtingin ko sa picture, nakaganu’n (naka-make face na parang beastmode) siya (Maine) sa likod ko. Ha! Ha! Ha!”

Ipinakita sa amin ni Thea ang nakakaaliw na pic na phinotobomb siya ni Maine, kaya lang ay hindi pa raw ‘yon puwedeng i-post.

So, anong eksena nila ni Maine, tarayan?

“Hindi pa po, hindi pa tarayan.”

Eh, ano? Tinginan lang, walang dayalog mala-Nora at Vilma?

“Actually, kami ‘yung susunod. Charot!! Ha! Ha! Ha!” tawa ng Kapuso star.

Ah, so siya ang susunod na Vilma, ganern? Tapos, si Maine ang next Nora bilang maraming nagsasabing mala-Ate Guy ito?

“Ha! Ha! Ha! Charot lang!” bawi ng 20-anyos na dalaga.

First time nila ni ­Alden magka-work sa isang teleserye.

Nu’ng first taping day ni Thea sa DTBY ay nagpakain si Alden ng ­Concha’s (resto na pag-aari nito).

In fairness ay hindi raw mawawala sa eksena si Koreen Medina nga­yong papasok na si Thea bilang kontrabida.

Aniya, malayo sa pagkakikay ni Marjorie (karakter ni Koreen) si Trish Villanueva na Emma Stone ang peg ng pananamit.

Maldita kung maldita si Trish, na inlabey pa rin kay Benjie dahil wala silang closure.