Maine, lihim na pinanood ni Alden sa PICTORIAL

ANG unang pinuntahan ni Alden Richards pagbalik niya ng bansa mula Amerika ay ang pictorial ni Maine Mendoza.

Ayaw lang kumpirmahin ng aming source na pictorial iyun para sa ­drama series nilang Destined To Be Yours.

Wala raw kamalay-malay si Maine na nasa studio na si Alden at pinapanood lang siya na nakasalang sa pictorial

May pasalubong si Alden para kay Maine pero ayaw lang muna niyang sabihin dahil gusto niya na ang dalaga ang unang makaalam.

Masaya lang na naikuwento ni Alden na sobrang successful ang kanilang show na Sikat Ka Kapuso sa Los Angeles, California nu’ng January 22.

Kasama ni Alden sina Tom Rodriguez, Dennis Trillo, Betong at Lovi Poe. Kuwento ng aming source, si Alden talaga ang pinagkaguluhan.

Sobrang touched daw ang Kapuso stars na nag-perform doon para sa GMA Pinoy TV.

Kahit nagbabagyo at bumabaha na, punung-puno pa rin daw ang venue.

Maganda ang kumbinasyon nilang nag-perform at natuwa sila sa show, kaya nangako silang babalik at iiikot nila ang naturang show sa ibang bahagi ng Amerika at pati sa Canada.

Sa susunod na linggo ay babalik na sa taping ng Destined To Be Yours sina Alden at Maine.

Isang linggo silang magti-taping sa Dolores, Quezon kaya hindi muna sila mapapanood sa Eat Bulaga.

Dagdag na tsika sa amin, hindi na raw nila itutuloy ang paglipat ng location dahil okay na raw ang panahon doon.

Nu’ng nagti-taping kasi sila noon, lagi silang naaantala sa madalas na pag-uulan.

Ngayon daw ay tapos na ang cold front, okay na raw ang panahon at hindi na ito nag-uulan.