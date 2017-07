Maine, kilig na kilig sa ‘baby girl’ nila ni Alden

By GORGY RULA

KUNG may Fourth of July sa Amerika kahapon, may selebrasyon din sa Eat Bulaga.

Kahapon ipinagdiwang at nag-trending sa Twitter ang #ALDUB2ndMaineversary.

Nag-post si Maine sa Instagram ng kuha niyang naka-Yaya Dub costume.

Sabi niya, “Saan man makarating, dito’y babalik at babalik din. It’s been great years..Happy second showbiz-sary, self!”

Ang cute nila ni Alden kahapon kung saan ang pinuntahan nilang bahay para tulungan ay merong therapist doon ang isang pasyenteng gusto nilang tulungan.

Nakausap nila ang nanay ng pasyente at sinasabing hinuhulaan daw nu’ng therapist na mananalo ito at magkakapera.

Napagtripan nilang magpahula kunwari sa therapist na iyun. Tinanong nina Allan K at Vic Sotto kung ano ang magiging baby nina Alden at Maine sa Kal­yeserye.

Sabi ng therapist, girl daw ang magiging baby ng dalawa.

Ang cute ng reaksyon ni Maine na kinikilig, at sa sobrang tuwa binigyan niya ng limang libong piso ang therapist na ­nanghula.

Napaka-genuine ng reaksyon ng dalawa na tuwang-tuwa sa hulang magkaka-baby sila.

Kahit bahagi lang iyun ng drama nila sa Kalyeserye, nandu’n pa rin ang kilig sa kanilang dalawa.

Nakita rin namin sa isang post sa Instagram na nagtatanong ang ilang AlDub fans kung totoong magkaka-show ba uli sina Alden at Maine na pre-programming sa Eat Bulaga.

Tinanong namin ang ilang taong malapit sa dalawa, wala raw ganu’ng plano ang GMA 7.

Ang narinig lang namin ay ang sariling show ni Alden.