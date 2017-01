Maine, hibang na hibang sa LOVE BUTTON ni Chris

FANGIRLING to the max si Maine Mendoza dahil sa natanggap niyang ‘precious gifts’ mula kay Chris Martin na frontman ng paborito niyang British rock band na Coldplay.

Masayang ibinulalas ni Maine sa Instagram na nakatanggap siya ng handwritten message at love pin mula sa super-idol niyang si Chris Martin.

Isang kaibigan (o fan) ni Maine na Mel ang name ang nakasabay ni Chris sa isang Etihad flight at ito ang humingi ng message para kay Meng, na isinulat ni Chris sa dining menu ng nasabing airline.

“Hello, Maine! Love from Chris, Coldplay. 3/Jan/2017,” ang handwritten message nito para kay Meng.

Kusa rin daw ibinigay ng sikat na singer-songwriter ang lagi nitong suot na love button para ibigay sa kanya ng kaibigan niya.

“Grabe, hindi ko keri, I have never felt this special. Lol!

“Chris Martin might not know me at all but daaamn this is definitely #fangirlinggoals.

“Oh and I also got a video greet from him! Pero ito na lang ang isi-share ko. Tee hee!

“Anyway, I am so so so so soooo happy!” masayang sey ni Menggay sa IG, na super pasalamat sa kanyang friend para sa ‘wonderful’ at ‘priceless’ surprise na ‘yon.

Nag-tweet din ng Boomerang clip si Maine na tuwang-tuwa siya at wagas ang ngiti habang hawak ang menu na may sulat-kamay ni Chris at ang love button na bigay nito.

Matatandaang last year ay nanood si Meng ng Coldplay concert sa Rose Bowl Stadium sa Pasadena, California na treat sa kanya ng mana-ger niyang si Mr. Tony Tuviera.

Tiyak na hindi palalampasin ng diehard Coldplay fan na si Menggay ang A Head Full of Dreams World Tour sa April 4 sa MOA Concert Grounds.

Kahapon ay binanggit ni Tito Joey de Leon kay Maine (na nasa barangay) ang tungkol sa pinost nito sa IG at ang sabi ng ka-loveteam ni Alden Richards ay nabaliw siya sa regalong ‘yon na natanggap niya.

Nagbiro si Sen. Tito Sotto na aabangan nila ni Alden si Chris Martin pagdating sa bansa ng banda nito at natatawang sumagot si Meng ng, “Huwag po, Tito Sen!”

Nang sabihin ni Tito Joey na asawa ni Chris si Gwyneth Paltrow, ang dayalog ni Maine ay hiwalay na ang dalawa.

Sumundot tuloy si Tito Joey na pagdating dito ni Chris ay sa bahay ni Maine ito pupunta.

“Sa amin siya matutulog,” natatawang sakay naman ni Menggay, na baliw-baliwan pagdating sa Coldplay.