MAINE, BINUHAT NI ALDEN SA HK DISNEYLAND

By Allan Diones

Tweet on Twitter

Share on Facebook

MAAGA pa ay nasa Hong Kong Disneyland na kahapon ang Eat Bulaga babies na sina Ryzza Mae Dizon at Baeby Baste.

Kasama ng mga ba­gets ang Mommy Rissa ni Ryzza, Mommy Sheila ni Baste, pati sina Ruby Rodriguez at Ms. Jenny Ferre.

Nag-join din ang da­lawang millennials ng EB na sina Alden Richards at Maine Mendoza.

Isa ‘yon sa inaaba­ngan ng AlDub fans, ang mag-moment ang dalawa sa mga sikat na pas­yalan sa HK gaya ng Disneyland.

In fairness ay parang mga bata ang magka-loveteam, na may nakita kaming pics na nag-pose sila du’n sa loob ng isang pares ng astronaut at ang madir ni Bash ang tagapiktyur nila.

May kuha rin sina Alden at Maine na pumo-pose sila na background ang Sleeping Beauty’s Castle.

Meron pang binuhat ni Tisoy si Menggay, hinawakan sa bewang at itinaas ang katawan nito sa ere.

Kinilig at tuwang-tuwa ang mga Pinoy fans na nakasabay nila kahapon sa nasabing theme park.

‘Yung ibang fans ay sinasabayan ng selfie ang AlDub habang abala sa pagpapapiktyur ang dalawa.

At dahil ang da­ming Pinoy roon, habang umiikot sa park ang mag-loveteam ay ang daming nagpapa-photo op sa kanila.

Naka-cropped top si Meng na litaw ang tiyan, saktong-sakto sa summer weather.

Dahil ang init nga­yon sa HK ay naglalapot si Ruby.

Natutuwa ang fans kay Aling Maliit dahil ang hilig nitong mag-pic at mag-Instagram Stories, kaya super-abang ang AlDub fans sa mga pinu-post ni bagets.

Feeling ng AlDub Nation ay isang pamilya sina Alden, Maine at Baste. Bet na bet nila ‘yung pic na tinutulak ni Alden ang stroller ni Bash, na anak daw ng dalawa.

Walang hilig mag-post si Alden, pero si Maine ay may kwelang collage kahapon sa IG na sakay siya ng rol­ler coaster at kalerky ang kanyang facial expression.

Sabi ni Menggay sa nag-comment na si Juancho Trivino, hindi niya inakalang ganu’n ‘yung sinakyan niya, akala niya ay pambata ito.

The night before ay kumpleto ang EB Dabarkads na nag-dinner sa Mott 32, isa sa sikat na modern Chinese restos sa HK na nasa Central.

Today ang balik ng grupo mula sa kanilang masayang bakasyon bonding sa Hong Kong.