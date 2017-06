Maine, binakuran ni Alden

By Allan Diones

Tweet on Twitter

Share on Facebook

BUMALIK na kahapon sa Eat Bulaga si Maine Mendoza pagkatapos ng isang linggong beach vacation niya sa Maldives.

Nasa barangay sila ni Alden Richards at kasama ng JoWaPao na nagsugod-bahay.

Habang naglalakad ang AlDub at JoWaPao papunta sa susugurin nilang barangay winner ay sinabi ni Allan K na nakita nito ang swimsuit posts ni Maine sa Instagram at tinanong nito ang reaksyon ni Alden.

Natulala raw ito, sey ni Allan.

Ang hirit ni Jose Manalo kay Meng, siniraan siya ni Alden at sinabing ang lakas ng loob niyang mag-bikini.

Natatawang reaksyon ni Menggay, “Ay, grabe ka sa akin, Alden, ha? Alam mong pinaghirapan ko ‘yon. Isang linggo akong hindi kumain.”

Tanong ni Allan K, “Hindi lang kumain, may abs? Ano ‘to?”

“Ma’am Allan, hindi abs ‘yon,” pa-humble na sagot ni Maine.

Dayalog ni Alden, “Ma’am Allan, nagulantang ang buong Pilipinas! Umapoy ‘yung Instagram ko, eh! Umapoy, eh!”

Sundot ni Jose, “Pero Alden, anong naramdaman mo nu’ng nakita mo ‘yon? Maghahanap ka pa ba?”

Singit ni Maine, “Naantig ka ba?”

“Masaya!” ang sagot ni Tisoy.

Sabat na tanong ni Paolo Ballesteros, “Anong pinaka-favorite mo? ‘Yung orange (na bikini)?

Sagot ni Alden, “‘Yung dilaw. ‘Yung nakahiga (sa boat).”

Hirit ulit ni Jose, “Ikaw talaga, Alden. Kaya pala pagdating ni Maine kanina, ayaw mo nang pakawalan.”

Sundot ni Allan K, “Binakuran ba?”

“Binakuran, eh! Sumulok sila, eh! Sumulok, eh!” kantiyaw pa ni Jose.

Habang nag-iinterbyuhan sa bahay ng barangay winner ay pinansin ni Allan na nakaakbay si Meng sa balikat ni Tisoy, kaya kinikilig ang fans na nanonood doon sa studio.

Tinukso ni Allan si Maine na na-miss si ­Alden dahil one week itong nawala.

Dahilan ni Menggay, nangangawit ang braso niya kaya ipinatong niya ito sa balikat ni Tisoy.

Ani Alden, hindi ‘yon ang una nilang pagkikita dahil pag-uwi ni Meng nu’ng Sabado, galing airport ay nagkita na sila nito sa isang event.

Maging si Vic Sotto ay naaliw panoorin ang dalawa dahil ang sarap ng akbay ni Bibi Girl sa shoulder ni Bibi Boy.

Mas natuwa ang fans nang magtitigan at maglapit ng mga mukha ang AlDub, tapos ay nag-nose-to-nose ang mga ito.

Kilig-kiligan ang studio audience at ang Team Bahay sa mga lambingan at harutan ng dalawa kahapon.

May iba pa palang swimsuit pics si Maine sa Maldives na hindi niya pinost sa IG, pero nakita namin.

May frontal shot pala ‘yung nagbibisikleta siya habang naka-one-piece swimsuit.

Meron ding naka-emote siya sa may bintana, tapos ay may isang medyo closeup na kuha sa boat at dagat ang background.

May full shot din ‘yung naka-black swimsuit siya na green plants ang background.

Makikita rito na ang taas ng cut nu’ng swimsuit at lantad na lantad pati ang singit ni Maine, pero ang kinis nito at mukhang nagpa-Brazilian wax siya bago rumampa at nag-display ng katawan sa Maldives.