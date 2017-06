MAINE, BABU SA TWITTER!

DEACTIVATED na ang Twitter account ni Maine Mendoza, na hindi na kinaya ang masasakit na tweets na natatanggap niya.

Nagulat ang netizens nu’ng Sabado na biglang ‘NO TWEETS’ na ang lumalabas sa Twitter account ni Maine na may 4.5M followers.

Ang huli niyang tweets ay tila may paramdam na suko na siya sa sobrang negativity at kailangan niya ng break.

“When peace & love are no longer being served; and whenever you find yourself taking in so much negativity, you have to take a break & reflect.”

“Sometimes we need to disconnect to reconnect. Taking a break is necessary to save yourself and others from drowning.”

“I hope we all stop pulling each other down.”

‘Yun ang mga emowt ni Menggay bago siya nag-DISCONNECT sa Twittersphere.

Grabe pala ang bashing na natatanggap ni Maine mula sa ibang fans na galit na galit sa pagkakaugnay niya kay Sef Cadayona.

Although may ibang fans na nagsasabing tanggap nila kung totoong may relasyon sina Maine at Sef, basta aminin lang ito ni Maine, merong iba na bayolente ang reaksyon sa Sef issue.

As in kahit fans sila ni Maine ay ang sasakit ng mga sinasabi nila at hindi nila maintindihan kung bakit ito nali-link kay Sef.

Nalaman din namin na merong ibang solid fans dati ni Maine na umayaw na at kumalas na sa pagiging tagahanga ni Maine dahil pa rin kay Sef.

Dati nang nakakaranas ng bashing si Maine mula pa nu’ng magsimula siya sa Eat Bulaga bilang Yaya Dub hanggang sa sumikat ang loveteam nila ni Alden Richards na binato na ng katakutakot na intriga, pero mukhang ngayon ‘yung pinakamatindi.

Masakit kasi na ‘yung mismong mga nagmamahal, sumusuporta, at nagtatanggol dati sa ‘yo ang bumabanat at tumutuligsa ngayon sa ‘yo dahil sa isang lalaking nauugnay sa ‘yo na hindi nila gusto.

Ibang level na rin kasi ang TALIM NG DILA ngayon ng ibang fans, na akala mo ay pag-aari nila ang idolo nila at gustong panghimasukan pati ang personal na buhay ng iniidolo nila.

Para iwan ni Maine ang Twitter, ibig sabihin ay naabot na niya ang sukdulan at hindi na niya masikmura ang mga nababasa niyang tweets.

Bukod sa Twitter ay balitang deactivated na rin ang personal blog ni Maine kaya ‘Temporarily closed for maintenance’ ang lumalabas dito.

Active pa rin ang kanyang Instagram account na may 2.7M followers. May recent IG Stories siya na dumalo siya sa birthday ng isang non-showbiz friend niya.

Nandiyan pa rin ang Facebook fanpage ni Maine na may mahigit P3.9M followers, sa Twitter lang siya nag-break.

Okey na rin siguro ‘yon para matigil ang ibang fans at netizens na ang tatapang at ang tataray sa Twitter, walang pakialam kung nakakasakit na sila ng damdam­in ng iba.

Ano kaya ngayon?!

Eh ‘di… NGA­NGA!!!