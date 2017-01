Mahusay na aktres, wagas ang pagmamahal sa mga sapatos

PRETTY best actress, she loves shoes so much!

Siya na ang maganda, siya na rin ang best actress at best supporting actress.

Multi-awarded siya!

Dalaga na si ate nang pinasok ang pag-aartista.

May kamag-anak siya working sa isang kila­lang TV station kaya nakilala agad siya.

Sa TV siya nag-umpisa at nagbilang siya ng mga teleserye.

Napansin siya ng mga magagaling na director ng bansa. Nahasa siya nang sa pag arte.

Nagkaroon siya ng commercials at nag-endorse ng products. Kung pagandahaan, ilalaban ko siya kay Maxine Medina ng pustahan!

Dahil dumami ang datung, lahat ng lugar na gusto niyang bisitahin ay napupuntahan niya.

Lahat ng gusto, nabibili niya, ‘tsurang expensive pa siya — bag man o shoes.

Yessss! Gustung-gusto niyang bumili ng mga sapatos.

Gusto yata niyang ma-break ang record ni Madam Imelda sa dami ng shoes.

One day, isang araw… Nakakita siya ng shoes sa store na yayamanin.

Pa-moonwalk niyang binalikan ang store.

May I come in siya, then choose the correct shoes para sa kanyang pihikang taste.

Turo dito, turo doon! Sukat doon, sukat dito!

Ikot sa salamin at mino-mowdel ang shoeseses kung bagay ba sa paa niya at sa mga mata ng mga nakakakita.

Pili ulit, sukat ulit! Ask pa ng ibang co­lor, then ikot ng 360 degrees pero umiiling pa rin as in naghahanap pa ng iba. Napagod na yata ang luka-luka sa kakasukat, inom muna ng distilled water, nagpunas ng pawis sabay sabing wala siyang nagustuhan at lumabas ng store.

Tulaley ang 2 staff at tiningnan ang nakakalat na mga sapatos na isinukat at inirampa ng actress na walang awa sa mga kumikita lang ng minimum salary.