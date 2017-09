Mahirap kung magkakaiba ang paniniwala

Dear Sir/Ma’am,

Medyo lumalabas ang totoong kulay ni Judy Taguiwalo nang masabi niyang ‘All baseless accusations.’ Nabulalas ng dating DSWD Secretary hinggil sa isyu ng 4Ps (Pantawid Pamilyang Pilipino) na may intensiyong ipagtanggol ang New People’s Army (NPA). Wala rin daw napunta sa kanyang mga kamay mula sa 4Ps. Sana!

Diumano ay sinabi ng Pangulong Duterte na ginamit lang ni Taguiwalo ang conditional cash transfer (CCT) para suportahan ang NPA, sa mga aktibidad nito at ilan pang krimeng pinapairal nito sa lipunan. Pinabulaanan naman ito ni Madam. Batid niya na alegasyon lang daw ang mga ito. Pero paano kung totoo? Paano kung talagang kunwari ay bahagi siya ng Eheku­tibo pero ang puso niya pala ay kontrolado ng maka-kaliwang ideolohiya? Sayang naman ang 4Ps na para sana sa mas tamang pamilya.

Sa kabilang banda, sinabi niya na, “I have done my best as a member of the President’s Cabinet and his government and served the people with humility and full transparency. The least I asked of him is to not legitimize baseless accusations against me.” Nakakatakot kung humihingi na lang siya ng awa pero nagamit na pala ang pera sa wala. Mahirap ­talaga kung hindi kaisa sa isang direksyon ang isang ka­wani ng gobyerno. Tayo ay magmatyag!!!

Ricardo E. Catindig

Meycauayan, Bulacan

Nauubusan na ng pag­­kain at bala ang mga teroristang nagpasimuno­ ng gera sa Marawi. Itong mga teroristang dahilan ng pagkawasak ng maraming ari-arian, kumitil ng maraming buhay, sumira ng mara­ming pangarap, ngayon ay nasa estado na ng paghihirap at taggutom.

Umaasa ang militar na matatapos na ang krisis sa Marawi sa mga susunod na linggo. Tanging ang mga sibilyan na ginagamit ng mga tero­rista na lang ang nagi­ging hadlang para puspusan ng burahin ng militar ang mga terorista. Tinitiyak din umano ng mga sundalo na habang patuloy ang pagtugis nila sa mga terorista ay isinasa-alang-alang din nila ang kapakanan at buhay ng mga sibilyan.

Sana ay magwardyahan ng mabuti ng ating awtoridad ang mga tero­rista at masiguradong hindi na makakapuga pa ang mga ito, lalung-lalo na ang lider nilang si ­Isnilon Hapilon. May posibilidad na magtayo pa ‘yan ng panibagong tero­ristang grupo sa oras na makawala pa siya sa kamay ng ating awtoridad.

Dana Del Rosario

Camarines Norte