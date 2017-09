Mahina ang ebidensya — Koko

By Eralyn Prado

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sa pansamantalang pagpalaya kay dating Senador Jinggoy Estrada, nangahulugan lamang na mahina ang ebidensiya sa kaso nitong plunder, ayon kay Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III.

“Ibig sabihin nun mahina ang ebidensiya for plunder. Kasi tandaan may technical meaning ang plunder, maybe technical ang dahilan ng Sandiganbayan,” ayon kay Pimentel.

Ngunit paglilinaw naman ng Senador, na ang nangyari kay Estrada ay nakapag bail lamang ito kung kaya’t pansamantala itong nakakalaya at tuloy tuloy pa rin naman ang kaso nito.

“Ang nangyari kay Jinggoy bail lang ito , huwag na po natin pag-usapan kung guilty o hindi, tuloy ang kaso,” dagdag ni Pimentel.

Nakalaya na kahapon si Estrada matapos matanggap ang release order ng Sandiganbayan hinggil sa piyansa sa kasong graft at plunder kaugnay ng pork barrel scam.