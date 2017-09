Maharlika Pilipinas, malapit na

Lalo pang lumakas ang La Salle sa pagbabalik ni Ben Mbala.

Nung nakaraan nilang laro, gumawa ng 32 points itong si Ben aside.from his big numbers in rebounds and assists.

Lalo pang katatakutang team ngayon sa UAAP ang DLSU.

******

Magkasama sa FIBA Asia team ang Teng brothers na sina Jeron at Jeric.

Walang team si Jeric sa PBA ngayon after ng kanyang stint sa KIA at umaasa siya na pagkatapos ng FIBA ay magkakaroon siya ulit ng chance na makalaro sa PBA

******

Malapit na ang Maharlika Pilipinas Basketball League.

Isang bagong liga ito na umaasang makakadiscover ng basketball talents sa mga barangay.

Nakita ko na ang format ng Maharlika Pilipinas and it seems very interesting.

Si Senator Manny Pacquiao ang founder nito at si Snow Badua ang commissioner.

Sa ngayon, tinatapos pa nila ang dealings nila sa mga teams na nagnanasang sumali.

Ngayong October na ang opening ng Maharlika.

At covered ito sa TV.

******

Best Player of the Game kahapon sa laro ng San Beda si Davon Potts.

PBA-bound na itong si Davon at laging inspired ang paglalaro niya.

Yan ay dahil sa laging nanunood at sumusuporta sa kanya ang kanyang girlfriend na si Rizza Diaz.