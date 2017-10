Mahalaga ang OIC na barangay chairman

Tweet on Twitter

Tuluyan nang lumusot sa third reading sa Mababang Kapulu­ngan ng Kongreso ang pagpapaliban ng Sangguniang Kabataan at Barangay Election.

Sa botong 212 na pabor at 10 tutol ay idaraos na sa ikala­wang Lunes ng buwan ng Mayo sa susunod na taon ang SK at barangay election.

Sa bersyon ng Kamara ay isasabay ang eleksyon sa plebesito para sa Charter Change at Bangsamoro Basic Law (BBL).

Sa ilalim ng inaprubahang panukala sa Kamara ay mananatili sa puwesto ang kasalukuyang mga Barangay at SK officials hanggang sa magkaroon ng eleksyon.

Sa rekomendasyon naman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People’s Participation ang pagsuspinde ng barangay at Sangguniang Kabataan elections ay ipinalilipat sa Oktubre 2018.

Ngunit sa halip na mapalawig ang termino ng barangay officials sa panukalang postponement ng eleksyon na isinusulong ng Kamara ay pagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Rodrigo Duterte na magtalaga ng OIC sa mga barangay ang bersyon ng Senado.

Nasa Senate version din na kung nasa drug list ang barangay officials ay aalisin ito sa puwesto.

Bagama’t magkaiba ng bersyon ang dalawang panukala ng Kongreso ay iisa naman ang patutunguhan nito at ito ay ang gagawing pagpapa­liban sa barangay at SK elections.

Kaya ngayong suspendido na ang barangay at SK elections sana ay matitinong probisyon ang maipasok sa ipapasang panukala upang karapat-dapat ang mapuwesto dahil may isang taon pa sila bago mapalitan.

Sakali ring maging salto ang itatalagang OIC ay malaking perwisyo ang maaaring ihatid nito sa isang barangay kaya sana timbanging maigi ng Kongreso ang bawat lalamanin ng panukala upang maging katanggap-tanggap ang gagawing suspensyon ng eleksyon sa barangay at Sangguniang Kabataan.