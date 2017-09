Magulang ni Horacio tinangkang takutin

Tinangka umanong sindakin ang mga magulang ni Horacio Castillo III sa mismong burol nito, ayon kay Sen. Migz Zubiri.

Sa ulat ng ABS-CBN, sinabi ni Zubiri na may dumating na taong hindi kilala ng mag-asawang Castillo at kinausap umano nito ang ama ni Horacio.

“Noong isang araw, may dumating ditong hindi nila kilala, parang sina-psychological ano si Tito, yung tatay ni Atio. Sinabihan siya na medyo siga ang dating na ‘Eh ano, anong plano n’yo na yun?” pahayag ni Zubiri na kaibigan ng pamilya Castillo.

Dahil dito, humingi umano ng tulong ang mag-asawang Castillo kay Philippine National Police (PNP) Director General Ronald dela Rosa at nagpadala naman ito ng mga pulis na nakasibilyan.

“Kaagad-agad nagpadala siya (Dela Rosa) ng pulis dito, plainclothes na policemen. In cases like this kasi ‘di mo maiwasan na may mapikon din sa iyo,” sabi ni Zubiri.

Aniya pa, maimpluwensya ang binabangga ng pamilya Castillo kaya kailangan pa rin ang pag-iingat.

Samantala, kung si Sen. Panfilo Lacson ang tatanungin puwede umanong ikonsiderang state witness si John Paul Solano, isa sa mga itinuturing na suspek sa pagkamatay ni Horacio.

“Siyempre ‘yan ang kanyang hahangarin (maging state witness) pero ‘di naman ‘yan sa mga investigating officers na i-decide,” pahayag ni Lacson sa panayam sa himpilang DZBB kahapon.

“Unang-una sa prosecutor siya makikipag-usap kung siya ba pag-file ang kaso siya ba ipe-present na witness o akusado muna na sa bandang dulo discharge as a state witness?,” sabi pa ng senador.

“Pero ang pag-discharge ‘di hawak ng prosecutor kung ‘di husgado magsasabi na pwede siya ma-discharge as state witness from an accused,” sabi pa ng senador.

Si Solano, primary suspect sa pagkamatay ni Castillo ay sumuko kay Lacson noong Biyernes at inaasahang dadalo sa pagdinig ng Senado ngayon.

Sabi ni Lacson, nangako naman si Solano na sasabihin ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay ng pagkasawi ni Castillo.