Magtiwala tayo sa Pangulo — Arroyo

“He know’s what he’s doing”.

Ito ang muling pagtatanggol ni dating Pa­ngulo at ngayon ay Pampanga congresswoman Gloria Macapagal Arroyo kay Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sinuportahan nito ang pagdedeklara ng Martial Law sa Mindanao.

Sa kanyang talumpati bilang panauhin sa Inner Wheel Club of the Philippines National Induction na ginanap sa Makati City, sinabi ni Arroyo na mahalagang pagkatiwalaan ng mga Filipino si Pangulong Duterte.

“I’d like to use this opportunity to stand four-square behind President Duterte’s declaration of Martial Law in Minda­nao. It’s important we just trust the president because he knows what we don’t know. He knows what he’s doing, so let us all support the Martial Law of President Duterte in Mindanao,” pahayag ni Arroyo.

Paliwanag pa nito na may mga impormasyon si Pangulong Duterte na s’ya lamang ang nakakaalam kaya naman ganito ang naging aksyon n’ya sa sigalot sa Marawi City.

Hinimok ni Arroyo ang publiko na makiisa sa pagtulong para agad na makabangon ang Marawi City.

Batid umano niyang matagal pa bago tuluyang maibalik sa ayos ang pamumuhay at ang buhay ng mga residente ng Marawi City ngunit kung sama-sama umano ang pagtulong gaya ng ginagawa ng mga kasapi ng Inner Wheel Club na nagpaabot na ng kanilang tulong ay tiyak na mabilis na mai­babalik sa normal ang buhay ng mahigit 200,000 residente ng Marawi na naapektuhan ng giyera sa Maute terrorist group.