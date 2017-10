Magsasaka timbog sa rape

Timbog ang isang magsasaka matapos halayin ang isang 12-anyos na babae noong Linggo sa Barangay Cagniog, Surigao City.

Naaresto at ngayon ay inihahanda na ang kasong rape at paglabag sa RA 9262( Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004), na isasampa laban sa suspek na si Arjun Waway Donis, kapitbahay ng biktima.

Napag- alaman na wala ang mga magulang ng biktima at tanging kasama nito sa bahay ay ang kanyang kapatid nang pasukin ng suspek at saka pinuwersang inabuso.

Pagkatapos ng insidente, agad nagsumbong sa pulisya ang 12-anyos na na biktima na agad nagsagawa ng operasyon kaya mabilis na naaresto ang suspek.