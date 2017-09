Magpinsang tumutoma sa kalye, tinodas ng riding in tandem

Patay ang magpinsang lalaki matapos na pagbabarilin ang mga ito ng riding in tandem habang umiinom ng alak sa tabing kalsada kamakalawa ng gabi sa bayan ng Daraga, Albay.

Dead on the spot sanhi ng tinamong mga tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan ang mga biktimang nakilalang sina John Melchor Llasos, 36, may-asawa at Marlon Estuye, 33, binata at kapwa residente ng Barangay Tagas ng nabatid na bayan.

Samantala inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng dalawang suspek na magkaangkas sa motorsiklo na mabilis tumakas matapos ang pamamaril.

Ayon kay Sr. Insp. Malu Calubaquib, tagapagsalita ng Bicol PNP, naganap ang insidente dakong alas 10:10 ng gabi sa tabing kalsada malapit sa bahay ng mga biktima.

Napag-alaman na masayang umiinom ng alak ang magpinsan nang bigla na lang dumating ang isang motorsiklo sabay hinto sa kanilang harapan at walang sabi-sabing pinagbabaril sila ng suspek na naka-backride sa motor.

Matapos ang pamamaril ay mabilis ding pinaharurot ng mga suspek ang kanilang motorsiklo palayo sa lugar at iniwang nakabulagta ang mga biktima.

Blangko naman ang pulisya sa motibo ng pamamaslang kaya patuloy ang ginagawa nilang imbestigasyon sa ikalilinaw ng kaso.