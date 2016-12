“MAGPATAYAN KAYO PARA MAUBOS NA”

Muli na namang umusok sa galit sa mga drug user, pusher at drug lord si Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa isang pagtitipon nitong Martes ng gabi sa Christmas Gathering kasama ang mga opisyales ng barangay sa Davao City ay binigyang-diin ni Pangulong Duterte na hindi talaga nito kinukunsinti ang extrajudicial killings pero kung magpapatayan aniya ang mga adik ay mas makabubuti para maubos.

“…but kung sabihin mo ‘yung mga durugista dyan mag-away sila kung sino maging manager­ dyan sa Agdao (lugar sa Davao City) fight sila sa… hayaan mo, ha­yaan mo silang magpatayan basta hindi natin ginawa okay lang,” bahagi ng talumpati nito.

“Yung sila ang magpatayan do not bother hayaan mo para maubos. ‘Yung mga drug lord na malaki akin yan,”dagdag ng Pangulo.

Kung sakali man aniyang mapunta siya sa impiyerno dahil sa paglipol sa mga drug lord ay nakahanda ang Pangulo dito.

“And I will go to hell. And I will find out if there is really hell when I die. No such thing do not believe there is no hell. I don’t know about hea­ven but…,” sabi pa ng Pangulo.

Inihalimbawa ni PDu30 ang insidente ng pagkakasabat ng bultong dami ng shabu sa San Juan City.

Muling binanggit ng Pangulo na kung nag-krus ang kanilang landas ng mga nagpapatakbo ng bodega ng shabu ay hindi na kailangan pang man­laban ng mga ito.

Ang dapat na lamang aniyang gawin ng mga bigtime drug suspects ay magkumpisal.

“Galit ako dyan sa mga pusher. Until such time na nandyan talaga ako. ‘Yung mga drug lord kagaya ng nahuli sa San Juan isang bahay magdasal ka lang na wala ako. Kaya kung ikaw drug lord ng ganun tapos isang warehouse papatayin talaga kita. ‘Yan ako na ang nagsasalita. To that extent pag nahuli kita tapos ganun karami…eh ‘di lumaban ah patay ka na,” giit pa ng Pangulo.

Hindi rin umano ma­ngingimi si PDu30 na ipi­la at ibuyangyang sa kalsada ang mga mapapatay nitong drug suspects.

“Maglinya pa ako sa highway. Ngayon kung ikaw ang durugista ganun ang production mo aabot ng kalahating tonelada six, seven hundred and to kilos do not expect me to be nice to you.

Ako na ang bahala sa sarili ko ako na ang sasagot sa akin. Kung ganun ka kalaki ganun ka ka-idioto delikado ka talagang mamatay sigurado yan. Baka hindi mo na kailangang lumaban patawag na lang ako ng pari magkumpisal ka,” ayon pa kay Duterte.