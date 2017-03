‘Magpapatay muna ng gabinete para makapuwesto si Cam’

Tinulungan ni whistleblower Sandra Cam si Pa­ngulong Rodrigo Duterte noong panahon ng kampanya kaya handa umano itong tulungan din ng Pangulo.

“Iyan ang promise ko. Tutulungan ko siya. If she would ask for a work, I will give her a work,” pahayag ng Pangulo sa ambush interview ng media kagabi sa Baguio City kung saan dumalo ang Pangulo sa inagurasyon ng PTV-4 Cordillera Hub.

Nagbiro rin ang Pangulo na maari namang mabigyan ng puwesto sa gabinete si Cam kung may bakante.

“Wala pa. Magpatay muna tayo ng gabinete bago–kumpleto na iyan,” pagbibiro ng Pangulo.

Ginawa ng Pangulo ang pahayag nang hingan ng reaksyon sa naging asal ni Cam sa mga tauhan ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) na tatlong buwan mula ngayon ay bibigyan na siya ng puwesto ni Pangulong Duterte sa gabinete.

Matatandaang binuweltahan ni Cam ang isang empleyado ng NAIA nang kwestyunin ang kanyang presensiya sa VIP lounge. Sa halip na magpaliwanag ay nagsa­lita ito sa airport employee na magiging miyembro raw siya ng gabinete ng Pangulo.