Magna Carta for day care workers

By Miro Quimbo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sa kapanahunan ngayon, napakahirap nang magpalaki ng mga anak. Dahil marahil sa internet, napakarami nilang nalalaman sa murang edad. Madalas, mga impormasyong hindi pa sila handang makita, namumulat na sila ng hindi pa hinog sa panahon. Ngunit mas nagpapahirap sa sitwasyong ito ang madalas na hindi pagkikita ng mga magulang at mga anak. Marami sa mga magulang ngayon ay parehong naghahanapbuhay dahil sa laki ng kinakailangan upang mapalaki nang mabuti ang mga anak.

Sa harap ng ganitong pagsubok na hinaharap ng maraming bagong pamilya, umaasa ang mga magulang na pupunuan ito ng mga bagong bayani sa komunidad – ang ating mga day care workers. Bagama’t hindi bago ang mga day care schools sa ating ba­yan, ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon makapasok rito kahit ang hindi mayayaman. Sa bawa’t komunidad ay makikita natin ang mga ito. Natututo ang mga bata magsulat at magbasa.

Nagkakaroon din ng pagkakataon maranasan ang iba’t ibang sining tulad ng pagpinta, pagsayaw at pagkanta. Imbes na sila ay nasa bahay lamang at puro telenovela ang napapanood, lu­malaki ang ating mga anak na mas handa pagpasok nila sa primary elementary education.

Bagama’t tanggap ng marami ang kontribusyon ng mga day care schools sa ating lipunan, hindi napapahalagahan ang mga guro na nagpapatakbo nito. Kadalasan, ang mga day care teachers ay walang suweldo at benepisyo. Bagama’t kinikilala minsan ng mga LGU, binibigyan lang ng allowance na 500 pesos sa isang linggo! Dagdag pa rito ang mga gastos sa inupahang mga lugar upang katayuan ng kanilang mga paaralan.

Walang health insurance habang nagtuturo at pagretiro ay ‘di rin nakakaranas ng pension.

Talagang kakaibang sakripisyo ang ginagawa nila. ‘Pag tinatanong ko sila kung bakit nila patuloy itong ginagawa, sagot nila sa akin na ‘di nila matalikuran ang mga bata lalo na ‘pag nakikita nilang lumalaki ang mga ito na walang gabay mula sa mga magulang. ‘Di kayang mapantayan ng anumang pera ang matamis na ngiti ng mga bata at pasasa­lamat ng mga magulang sa mga nagagawa ng day care teachers ang madalas na sinasabi nila.

Personal kong nakita ang ang sakripisyo ng mga guro sa day care centers lalo na nang makilala ko si Ma’am Lilia. Bagama’t sakitin – pareho kaming madalas tamaan ng migraine – nakikita ko ang wala humpay na pagsasakri­pisyo para sa mga batang alaga niya.

Madalas halos wala nang oras sa kanyang sariling pamilya, pati personal na pera gamit niya para lang mapatakbo ang paaralan. Wala siyang natatanggap na pondo galing sa DepEd. Kung may ayuda man mula sa local government ay kakarampot lamang. Siya ang naging inspirasyon ko upang itulak na maisabatas ang HB No. 440 o ang Magna Carta para sa day care workers. Sa ilalim ng Magna Carta, magkakaroon ng regular na employment status ang mga teachers sa day care. Mapapasailalim rin sila sa PhilHealth at magkakaroon ng GSIS coverage. Pagretiro nila, makakatanggap din sila ng pensyon.