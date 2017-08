Magkapatid na Parojinog bigo sa burol ng mga magulang

Hindi pinayagan ng Ozamiz City Regional Trial Court ang magka­patid na sina Vice Mayor­ Nova Princess at Reynaldo Parojinog na makapunta sa burol ng kanilang mga magulang na sina Ozamiz Mayor Reynaldo Parojinog at Susan na nasawi noong Hulyo 30 habang isinisilbi ang arrest warrant ng pulisya.

Ito ay matapos ibasura ng korte ang inihain na mosyon ng magkapatid.

Sa tatlong pahinang kautusan ni Executive Judge Edmundo Pintac, sinabi nito na ibinasura ang urgent motion for furlough para sa kaligtasan ng magkapatid at seguri­dad sa panahon ng mahabang biyahe pauwi sa kanilang lugar.

Isinaalang-alang din umano ang seguridad ng mga police officers na mag-e-escort sa magka­patid papunta sa burol ng kanilang mga magulang.

“The Court chooses the path of caution and gives greater weight to the assessment of the police more especially that of the Ozamiz City police…” nakasaad sa ruling.

Nabatid na sa kanilang extremely urgent motion for furlough, hiniling ng magkapatid sa korte na payagan silang makalabas ng kanilang detention cell para makapunta sa burol ng kanilang mga magulang.