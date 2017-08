MAGKANO ANG SAHOD?!

Hindi pa lusot sa kontrobersyal na pagkakapuslit ng P6.4B halaga ng shabu ay panibagong eskandalo na naman ang ibinabato ngayon sa Bureau of Customs (BOC).

Ito ay may kaugna­yan sa natuklasan ng Kamara na pag-empleyo ng BOC sa may 28 atletang Pinoy kabilang ang sikat na volleyball player na si Alyssa Valdez.

Kabilang sa mga aalamin ay ang tinatanggap na sahod at kung regular bang pumapasok ang mga ito.

“Magkano ba ang ibi­nabayad sa kanila mula sa buwis natin? Pumapasok nga ba sa trabaho ang mga iyan? Sa next hearing, magkakaalaman. Abangan,” ito ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairman Surgiao del Norte Rep. Robert Ace Barbers sa mga aalamin.

Ang imbestigasyon sa Lunes, Agosto 7, ayon­ pa kay Barbers, ay ­bilang pagpapatuloy ng pagdinig ng kanyang komite sa P6.4B shabu na ­nakalusot sa BOC.

Sa nasabi ring pagdinig ay aalamin kung ghost employees ba ni Commissioner Nicanor Faeldon ang ilang volleyball player at mga ve­teran players ng Philippine Basketball Association (PBA) na sina Marlou Aquino, Kenneth ­Duremdes at 25 iba pa.

“Ex-PBAers, Alyssa ‘ghost employees’ ni Faeldon?” tanong ni Barbers lalo na’t ang chief of staff ni Faeldon na si ­Atty. Mandy Anderson ang pumipirma umano sa daily time record ng mga ito.

“Qualified ba sila sa kanilang mga posisyon bilang technical assistant at intelligence operatives kuno. Kelan pa na­ging kuwalipikasyon para makapagtrabaho sa BOC ang pagdi-dribble, pag-shoot o pag-smash sa net ng bola?” tanong pa ni Barbers kaya marami aniyang dapat ipaliwanag dito si Faeldon lalo na’t si Valdez ay aktibo ngayon sa isang volleyball team.

Si Valdez kasama sina Aquino, Duremdes, Dave Arguelles at Dante Cana­way, Parley Tupas, Sherwin Meneses ay nakata­laga sa Office of the Commissioner habang si Berson Franco ay naka-­assign naman sa Assessment and Operation ­Coordinating Group.

Nakatalaga naman sa Intelligence group sina EJ Feihl, Ronjau Erneli, Ghe­rom Ejercito, Bong dela Cruz, Ed Bundoc, Mark Mabazza, Rizal Vonn Ignacio, Samuel Ignacio, Martin Llagoso, Carl Bryan Vitug, Danielle Michiko-Castaneda, Andrea Marzan, Riza Jane Mandapat, Jonalyn Ibisa, Fenela Risha Emnas, Joshue Esguerra, Jonah Joy Corpu, Menchi Tubiera at Cyrine Gonzaga.

“Ang mainit na tanong ngayon ng madla­ kung 15-30 o “ghost employees” ni Faeldon ang mga atleta matapos mabuking na binigyan niya ang kanyang chief of staff ng authority na pumir­ma sa kanilang daily­ time ­record,” ayon pa kay Barbers.

Nakalkal ang appointment ng mga nabanggit na personalidad matapos bakbakan ng kampo ni Faeldon ang umano’y pag-eendorso ng mga mambabatas sa promos­yon sa BOC.

Ipinasusumite rin kay Faeldon ang 201 Forms ng basketball at volleyball players na ginawa nitong intelligence officer ng bureau.

Sa ambush interview kay House deputy Speaker­ Raneo Abu, kailangang malaman din kung nagtatrabaho ang mga dating atleta na pinagkukuha ni Faeldon o ginagampanan ng mga ito ang kanilang trabaho dahil tiyak na sumasahod umano ang mga ito.

“Gusto kong malaman kung ano ba ang qualification ng mga ito. Kung ito ba ang makakatulong sa kampanya laban sa corruption. So hinihingi ko sa kanila ang 201 files nito ng mga nasabing empleyado. Malalaman natin kung talagang kuwa­lipikado ang mga ito,” ani Abu.