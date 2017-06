Maging responsable

Tweet on Twitter

Isang mataas na opisyal ng gobyerno sa katauhan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang isa sa pinakahuling naging biktima ng fake news.

Para maitama ang malaking pagkakamaling nagawa ay personal nitong tinawagan ang naging biktima ng kanyang akusasyon na si Senador Bam Aquino at humingi ng paumanhin.

Sa pamamagitan ng isang tawag sa cellular phone ay personal na humingi ng paumanhin si Secretary Aguirre kay Sen. Aquino sa pagdawit niya rito sa teroristang Maute Group na sumalakay sa Marawi City.

Pagkalito sa mga natanggap na ulat ang rason ng miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte sa naging akusasyon sa Senador.

Ang pangyayaring ito ay dapat na magsilbing leksyon na sa lahat, lalo na sa mga opisyal ng gobyerno.

Dapat bago maglabas ng anumang impormasyon ay beripikahin itong mabuti para hindi nagkakamali katulad ng sinapit ng mismong kalihim ng DOJ.

Kairesponsablehan ang paglalabas ng mga fake news.

Walang puwang lalo na sa mga opisyal ng ating pamahalaan ang pagkakamali dahil may sapat na pondo at tauhan ang mga ito na dapat na magbusisi nang mabuti sa bawat impormasyong inilalabas sapagkat hindi lamang ang opisyal ang nasisira dito kundi ang buong gabinete at mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na nagluklok sa mga miyembro ng gabinete.

Kaya sana bago maglabas ng mga impormasyon, lalo na ang mga sensitibong isyu ay busisiin itong mabuti dahil kredibilidad ng mga opisyal ang nakasalalay dito na hindi malayong magdulot ng unti-unting pagkawala ng tiwala sa mga opisyal ng ating pamahalaan.